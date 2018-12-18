抗衡陸太平洋軍力崛起 日新防衛大綱出對策了

日本新防衛計畫大綱中決定將決定將出雲級護衛艦航母化。(圖取自日本海上自衛隊)

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中時電子報

日本政府18日在內閣會議中批准新防衛計畫大綱以及中期防衛力整備計畫內容，其中針對大陸在太平洋的海軍軍力崛起，決定將出雲級護衛艦航母化，將改造為可使用短距起飛、垂直降落型戰機的航艦。

日本新防衛計畫大綱中確定出雲級護衛艦航母化。

綜合外電報導，日本首相安倍晉三18日召開國家安全保障會議與內閣會議，通過了放眼未來十年國防方向的日本防衛大綱，以及2019至2023年度的防衛整備計畫。這是安倍再次執政後第二次修改制定大鋼，上次是在2013年。

新的防衛大綱指出，日本的國家安全保障環境急遽嚴峻，面臨不確定性。國際社會中，跨國依存關係持續擴大深化，但大陸等國實力增強，權力均衡變化加速，既有國際秩序增添不確定性。

大綱表示，大陸藉由缺乏軍備不透明以確保新領域的優勢，更企圖改變現狀，如在東海的軍事活動更趨活躍、擴大太平洋與日本海軍事行動，以及南海軍事據點化，造成區域國家與國際社會強烈不安。面對陸海軍活動增加，且由於日本領土太平洋一側機場較少，新防衛大綱與中期防明載海上自衛隊的「出雲號」型護衛艦將改造為可使用短距起飛、垂直降落型戰機的航艦；然而為了避免「航母化」的聯想，將新的出雲級定義為「多機能搭載直升機護衛艦」。

雖然日本官方並未明指是美國的F-35B戰機，但外界普遍認為該條文指的是日方將採用此戰機。安倍內閣18日也決定加購F-35戰機，未來將有147架。當中42架屬已決定並陸續採購的部分，未來將添構63架F-35A與42架F35-B，共計105架。

此外，大綱指出是否能在網路、太空，以及電磁頻譜等新領域取得優勢至關重要。為涵蓋「跨領域作戰」，將成立專門部隊，加強網路防衛能力，阻礙對手操控；而日本仍對北韓發展核武仍心存警覺，大綱也指出日本將採購美國雷神公司（Raytheon）的SM-3彈道導彈。

最後根據中期防衛力整備計畫指出，日本2019至2023年度國防裝備及相關費用預計為27兆4700億日圓，較上次中長期計畫增長了百分之6.4，費用創下史上新高。

(中時電子報)

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