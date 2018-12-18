friDay影音年度排行出爐 《我身後的陶斯》奪戲劇第一名

今年第四季推出的《我身後的陶斯》奪遠傳friDay影音戲劇第一名。遠傳提供

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遠傳friDay影音據「2018 friDay影音用戶觀影統計」分析，從今年觀影Top 10排行榜中可看出民眾對「人性」探討的電影議題最能引發共鳴，韓國電影《與神同行》打敗諸多好萊塢娛樂大片稱霸第一名，華語國片《大佛普拉斯》、《血觀音》則分居2、3名。

戲劇部分排行廝殺超激烈，榜上韓劇出強，韓系大叔們依舊不敗，以科幻、穿越、動作最受歡迎，今年第四季推出的《我身後的陶斯》第一名，《無法律師》、《黑騎士》次之；陸劇《三生三世十里桃花》則是唯一進入前10名的非韓系戲劇。

業者觀察，在使用者行為上，隨著大螢幕載具推動，使用比例成長180%，加上最普遍手機、平板觀影，用戶的使用情境將會更多元，跨多屏幕使用將成為一個普及的使用趨勢（雙屏成長26%，多屏成長70%）。性別來看，男性多屬於有目標性的挑片觀影，女性則偏好參考觀眾排行榜來挑片，最喜歡愛情喜劇與追劇；在觀看內容部分，上下班通勤時間多看「免費直播電視」；在平日晚上及上班休息空檔，因時間有限，收看單集短時數的戲劇居多；假日早午餐時間多是家庭用戶團聚一起的時段，「家庭動漫片」成了第一首選；深夜則是年輕女生/熟男觀看「情慾片、LGBTQ」的最佳私人時段。

(中時 )

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