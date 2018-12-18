玉管處「布農」影片、「灰林鴞」生態筆記書　亮麗發表

玉管處《布農》影片觀察入微、拍攝手法細膩，讓人驚豔、共鳴。（沈揮勝攝）

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玉山國家公園管理處發表《布農》影片，並邀請部落族人現身說法、展演歲時祭儀。（沈揮勝攝）
玉山國家公園管理處《布農》影片發表會現場。（沈揮勝攝）
玉管處約聘研究員印莉敏（左）整理她在塔塔加徒步記錄觀察7年的精華，發表《守株待鼠—灰林鴞觀察日記》。（沈揮勝攝）
印莉敏分享觀察記錄心得。（沈揮勝攝）

沈揮勝／南投報導

玉山國家公園管理處18日舉辦「年終記者業務聯繫活動」，通盤檢討業務工作、強調八通關古道及越嶺道圖資蒐集、數位化納入保育巡查功能，並發表人文影片《布農》與生態筆記書《守株待鼠—灰林鴞觀察日記》，影片拍攝細膩、畫作描繪精緻，都引人矚目！

玉管處長曾偉宏指出，《布農》的規畫與拍攝長達2年，透過微電影雅俗共賞的內容，盼讓更多人理解布農族文化特色，並記錄玉山園區布農族人早期在山區生活，所發展出的傳統歲時祭儀、生命禮俗及與天地大化共生共榮之智慧。

玉管處祕書邦卡兒‧海放南為布農族人。他指出，影片由1對布農祖孫深夜的對話開場，片中的主角阿公，透過小米文化之解說，以及月亮與布農歲時祭儀之關連，一步步引領觀眾了解布農族人敬畏天地、尊重萬物之民族特性。

而《守株待鼠—灰林鴞觀察日記》筆記書，則為玉管處約聘研究員印莉敏長年在玉山塔塔加所記錄觀察的重要精華。

副處長林文和說，印莉敏常在下班後，徒步塔塔加各步道或公路兜1圈，記錄該區活動的野生動物資源，7年來走了超過1000趟，除黑長尾雉、山羌、水鹿、黃喉貂等中大型鳥類及哺乳動物，另發現5到10月間，常有機會遇見灰林鴞。

灰林鴞體長可達40公分，屬中大型貓頭鷹，台灣並不常見，海拔2600公尺的塔塔加為目前較容易發現的地區之1。印莉敏繼2016年發表走讀塔塔加系列《裝羌坐視》介紹塔塔加山羌生態、2017年《紅暈當頭》分享黑長尾雉的觀察記錄，今年再一次展現驚豔！

(中時 )

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