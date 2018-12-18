過半6歲以下兒童受虐 家扶籲「報案重於爆料」

家扶公布十大兒保新聞，呼籲大家守護兒少，「報案重於爆料」。（家扶基金會提供）

友善列印
中時

家扶基金會今（18）公布年度十大兒保新聞，其中7則新聞是發生在6歲以下幼兒身上，兒虐類型以身體傷害居多，其次是性侵，最小的受害者年齡僅3個月大。家扶指出，今年大多有民眾在網路爆料，可能延誤救援的時機或觸法，呼籲「報案重於爆料」，一旦疑似發現受虐兒，就撥打113或110報案。

今年度十大兒保新聞，第一個就是發生在新竹市的「3歲童撿糞便充飢 皮包骨吊玄關」的報導，其中有7則報導的受害者是6歲以下的幼童。另外，在今年241則兒保新聞中，共造成348名兒少受害，54名兒少失去生命，以身體傷害類型最多，其次是性侵猥褻，父母、繼親、同居人和親戚等加害人佔近5成，業務照顧者約占2成3。

不過，現在人手一機，大多受虐兒案件會引起社會關注，就是來自於「爆料公社」、「爆怨公社」等社群網路，但除了可能延誤救援時機，也有可能會觸法。警政署科長陳玲君表示，民眾在爆料過程中，孩子的照片在沒有遮掩的情況下，就被大量的散布，不小心就會讓受害兒少的個資曝光，違反了兒童及少年的福利的保障法的規定，所以建議直接打113通報或110報案。

家扶基金會執行長何素秋表示，兒少保護除社政單位人力的補充，應強化社政、教育、警政、司法、勞政、戶政、醫療等領域的橫向聯繫，且各縣市間加強通力合作，因應抗拒訪視、遷徙不定的家庭，網絡縝密合作才能撐起兒少的保護網。

家扶今年力推「兒保好鄰居」行動，有許多巷弄裡的雜貨店、麵包店、小吃店，及297個元大金控營業據點響應，全國現在有2773個通報站；家扶呼籲大家成為「兒保好鄰居」，實現「零兒虐」的目標。

(中時 )

畢嘉士基金會到宅沐浴車巡迴 為… 郵局閒置空間活化　明年轉型長照…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。