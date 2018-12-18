過半6歲以下兒童受虐 家扶籲「報案重於爆料」

2018年12月18日 17:12 中時 王思慧

家扶基金會今（18）公布年度十大兒保新聞，其中7則新聞是發生在6歲以下幼兒身上，兒虐類型以身體傷害居多，其次是性侵，最小的受害者年齡僅3個月大。家扶指出，今年大多有民眾在網路爆料，可能延誤救援的時機或觸法，呼籲「報案重於爆料」，一旦疑似發現受虐兒，就撥打113或110報案。

今年度十大兒保新聞，第一個就是發生在新竹市的「3歲童撿糞便充飢 皮包骨吊玄關」的報導，其中有7則報導的受害者是6歲以下的幼童。另外，在今年241則兒保新聞中，共造成348名兒少受害，54名兒少失去生命，以身體傷害類型最多，其次是性侵猥褻，父母、繼親、同居人和親戚等加害人佔近5成，業務照顧者約占2成3。

不過，現在人手一機，大多受虐兒案件會引起社會關注，就是來自於「爆料公社」、「爆怨公社」等社群網路，但除了可能延誤救援時機，也有可能會觸法。警政署科長陳玲君表示，民眾在爆料過程中，孩子的照片在沒有遮掩的情況下，就被大量的散布，不小心就會讓受害兒少的個資曝光，違反了兒童及少年的福利的保障法的規定，所以建議直接打113通報或110報案。

家扶基金會執行長何素秋表示，兒少保護除社政單位人力的補充，應強化社政、教育、警政、司法、勞政、戶政、醫療等領域的橫向聯繫，且各縣市間加強通力合作，因應抗拒訪視、遷徙不定的家庭，網絡縝密合作才能撐起兒少的保護網。

家扶今年力推「兒保好鄰居」行動，有許多巷弄裡的雜貨店、麵包店、小吃店，及297個元大金控營業據點響應，全國現在有2773個通報站；家扶呼籲大家成為「兒保好鄰居」，實現「零兒虐」的目標。

(中時 )