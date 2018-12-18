郵局閒置空間活化　明年轉型長照中心、社會住宅

2018年12月18日 17:12 中時 陳祐誠

中華郵政要與長照做結合，敲定明年10月在南港郵局啟用首家長照中心，同時盤點全台郵局閒置空間，計畫設置社會住宅，包括淡水郵局、台中潭子訓練中心、高雄林園郵局等，最快明年啟用，且租金只有市價的7至8成。

中華郵政今年盤點全台22處郵局，提供給衛福部評估是否適合做為長照地點，經審查後選定南港郵局優先試辦，由基隆醫院團隊進駐，成為國內首家與衛福部合作推出長照中心的郵局。中華郵政董事長魏健宏表示，郵局僅收租金，營運由基隆醫院負責，預計明年10月正式啟用。

魏健宏指出，南港郵局的3至5樓空間，每層面積約300坪，現為郵局倉儲空間，具有三鐵共構的優勢，交通非常方便，至於能容納多少床位，則要由衛福部來規劃。他說，南港郵局附近行情租金每坪為1000元，中華郵政站在社會公益立場，願意把租金降至800元。

此外，中華郵政也配合政府政策要求，盤點節餘空間，提供作為社會住宅。中華郵政資產營運處處長周玲莉指出，已盤點全台數10處節餘空間，以「包租代管」方式，提供地方政府改建或新建為社會住宅，租金約僅為市價的8成，目前評估地點包括淡水郵局、台北大學郵局、台中潭子訓練中心、高雄林園郵局等，改建最快明年就啟動，新建則需要3年。

(中時 )