離譜 男子駕車同時犯下逆向闖紅燈肇逃 再加冒名頂罪

2018年12月18日 16:42 中時 黃國峰

扯！逆向、闖紅燈、肇事逃逸外，現又冒名頂替！發生在16日下午，一輛BMW休旅車逆向、闖紅燈、又撞車逃逸，事後警方聯繫上車輛所有人張女，張女自稱肇事者，但經員警追問，她才坦承丈夫徐男才是肇事者，但因徐男出國，她才來頂替，謊稱行為讓張女吃上刑法頂替罪，徐男則等其返台後才通知到案說明。

台中市警局第四分局交通分隊指出，當時BMW休旅車，從向上路往文心路一段方向靠邊逆向行駛，此時向上路這邊是紅燈，文心路上車水馬龍，但BMW休旅車卻仍然衝了過去，過程中一輛黑色轎車閃了過去，但其後的一輛馬自達汽車，車頭被撞上，受損嚴重，該車駕駛顧姓男子的手部也受輕傷，BMW休旅車未停車查看即加速離去。

員警接獲受害者顧姓男子報案後，由車號查出 48歲張女以公司名義租賃了這輛BMW休旅車，張女在電話那頭指稱當時由她駕駛，因肚子痛，才未停車就離開現場。張女17日晚間到案說明時，員警對此說法存疑，提出多項疑點後，張女自知紙包不住火，始坦承是為丈夫徐男頂罪，但因徐男已因既定行程於17日上午出國，恐怕調查延誤行程，才由張女頂罪。

員警查閱資料，發現徐男確已於17日上午出境，將待他返國後再通知到案說明。分隊長顏志明指出，發生交通事故後，務必留在現場等待警方處理，即使狀況輕微，雙方無意願報警也需留下聯絡方式，全案張女謊稱為肇事人已觸犯刑法第164條第2項頂替罪，其夫則觸犯刑法第185條之4肇事逃逸罪，除交通違規罰款外，將對二人刑事犯罪部份移送法辦，絕不寬貸。

(中時 )