中市路平4年逾700公里 全面提升道路品質

2018年12月18日 17:13 中時 陳世宗

台中市路平專案在執行速度、平坦度及施工品質等各方面都是全國第一。（陳世宗翻攝）

「道路不平、市府擺平！」台中市路平專案「4年500公里」提前於今年5月2日達標，9月28日達到600公里，12月7日再突破700公里。建設局表示，4年來改善台中1217條主要道路，路平長度達705公里，成功縮短城鄉差距，並提升道路品質，讓用路人有更好的道路品質。

建設局長黃玉霖說，內政部營建署每年針對全國各縣市進行「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，中市在105、106年連續兩年榮獲直轄市道路平坦度第一名；綜合評分從往年甲等躍升成優等，優異表現吸引其他縣市觀摩，彰化縣政府今年7月還組團到台中取經。

建設局表示，從104年1月12日執行路平專案至今年12月14日止，市區累計205公里路平、山城累計208公里路平、海線累計111公里路平、屯區累計181公里路平，改善台中1,217條主要道路，路平長度已達705公里，

黃玉霖指出，推動路平專案過程，更精進措施整合過去管線單位重複挖掘！從104年10月至今成功減少3164件道路重複挖案件數，約25.29％；並全面推動「車道修復」改善過去管挖修復「蛇狀路」、「補丁路」，修復面積達74萬9474平方公尺。

黃玉霖強調，市府積極向中央爭取路平專案前瞻計畫，獲得內政部與交通部補助合計49案件，總經費25億3529.6萬元，挹注路平專案執行；路平長度約182公里，改善人本通行環境約19公里，已於今年度全面啟動。

(中時 )