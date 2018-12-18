光復高中廣告設計科同學榮獲商業廣告組金手獎、優勝

2018年12月18日 17:13 中時 陳育賢

新竹市光復高中廣告設計科3年級學生陳佩妗（右）與藍苡瑄，近日參加全國中等學校技藝競賽商業類商業廣告組，分別榮獲商業廣告組全國金手獎與優勝的佳績。（陳育賢攝）

新竹市光復高中廣告設計科3年級學生陳佩妗與藍苡瑄，近日參加全國中等學校技藝競賽商業類商業廣告組，在全國89所學校、161位頂尖選手的激烈競爭中脫穎而出，分別榮獲商業廣告組全國金手獎與優勝的佳績，兩人同時也拿下團體獎的殊榮，相當難得。

佩妗表示，她從小就喜歡看漫畫，在耳濡目染中開啟了對漫畫與插畫的興趣，從此幾乎畫筆不離身，想到什麼就畫什麼，希望未來能成為出色的插畫家，讓雜誌刊登自己的作品，分享給更多人欣賞。

她說，上了高中後，對技藝競賽選手充滿憧憬，此次是運用1、2年級課程所學知識與技能，在校內辦理的選拔賽中先取得選手資格，對她自己來說更是1分榮譽也是使命感。

苡瑄則指出，她也是從小就熱愛漫畫、插畫，甚至把平常辛苦存下來的壓歲錢、零用錢拿來購買插畫、漫畫家的畫冊，平時也會隨手塗鴨及模仿畫冊學習手繪，因此Q版與寫實風格都難不倒她。

她說，高中因自己興趣而就讀廣設科，接受學校專業課程洗禮更讓他立下要往這條路發展的志向，獲知為選手後，滿心充滿期待，另一方面也背負著使命感，努力讓自己更進步，希望能替個人及學校爭取榮譽。

指導教師呂奇品表示，兩位同學平常就會互相討論作品、相互給予建議，同時分享自己的創作，接受不同的觀點，達到相互刺激、良性競爭的效果，團隊合作一起成長，才可以在個人以及團體賽中得到優異的成績。

此次在賽前即針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，調整各種表現風格，最後將訓練過程融入比賽模式，一路苦練，這次的商業廣告比賽題目是《手機載具支付與物流聯網》，兩人將大眾已習慣以手機載具的消費習慣，加上物流背景的呈現，因主題明確、表現凸出，一舉獲評審青睞，才能於全國競賽中脫穎而出。

校長黃敦煌表示，能在全國為數眾多的優秀選手脫穎而出，一定需要有學校在訓練及比賽期間全力的支持，光復高中重視每位學生的技職能力，在階段性課程及分組教學的規畫下，均能習得專業技能，朝適性適才的方向發展。

(中時 )