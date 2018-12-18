健保「健康存摺」本月新增兒童預防接種及影像查閱功能

健保「健康存摺」活動最大獎由宜蘭縣三星鄉80歲林老太太所獲得，她與健保署長李伯璋合影留念。(魏怡嘉/攝)

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健保署「健康存摺」自2014年9月建置，可查詢個人最近3年就醫及健康資料，健保署官員表示，健康存摺自本月起，新增兒童預防接種時間提醒及醫學影像查閱檢視功能，包括X光、超音波、CT及MRI等，明年3月將納入自費健檢資料及眷屬健康管理等新功能，讓民眾為自己健康把關外，更能提升照顧全家健康管理的能力。

健保署今日舉辦「健康存摺破百萬、越早登錄獎越讚」抽獎活動，健保署醫管組專門委員林寶鳳表示，健康存摺登錄人數已於12月8日突破100萬人，健保署已抽出活動最大獎市價值17,000元的ASUS孔劉機，由宜蘭縣三星鄉80歲林老太太所獲得，她也是此次得獎年紀最大者，獲獎年齡最小者則為7歲臺中市西屯區李小妹妹。

今日得獎者代表連袂出席，分享自身使用健康存摺經驗，有人因為家中長者需長期領取慢性病連續處方箋領藥，曾經忘記領藥導致處方箋過期，因此下載健康存摺；有人因為忘記過去曾生過甚麼病，為了好好追蹤自己的健康狀況，所以下載健康存摺，好可以隨時查詢近三年就診紀錄。

健保署長李伯璋表示，經分析100萬登錄健康存摺的民眾特性後發現，以31～50歲佔46％最多，有一半以為女性，戶籍所在地則以臺中市佔14％最多。「健康存摺」可查詢個人最近3年自身就醫及健康資料，包括中醫、西醫、牙醫門診，住診、手術、用藥資料及檢驗結果等資料，也有諸多「貼心叮嚀」的功能，提供各項就醫、洗牙、四癌篩檢、預防保健及慢性病連續處方箋領藥服務的提醒，還可自行記錄血壓、血糖及自費預防接種等資料，打造個人專屬健康資料庫，提升自我照顧能力

(中時 )

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