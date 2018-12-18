如何看待當前政情 劉兆玄：讓我們繼續看下去！

2018年12月18日 17:14 旺報 李侑珊

為紀念武俠小說泰斗金庸的貢獻，東吳大學18日舉行「溪城論劍：東吳大學傑出校友金庸紀念論壇」，邀請到前行政院長劉兆玄專題演講。（李侑珊攝）

為紀念武俠小說泰斗金庸的貢獻，東吳大學18日舉行「溪城論劍：東吳大學傑出校友金庸紀念論壇」，邀請到前行政院長劉兆玄專題演講；劉兆玄在會後受訪時被問及，如何看待近來政局變化，不願多談，僅回應：「讓我們繼續看下去！」

劉兆玄現任中華文化永續發展基金會董事長，並以作家上官鼎之名，撰寫多部武俠、諜報小說，今年推出的最新作品《阿飄》，則是結合外星來客、高科技以及現今社會生態，故事核心是對全球民主政治發展至今的思考與憂慮，內容甚至描寫總統府、立法院，還有官商勾結的秘密會議等，被歸類為政治諷刺小說。

由於劉兆玄過去曾任馬政府閣揆，被記者問起如何看待當前政局，劉兆玄則不願多談，但他認為國內社會沉浸在「小確幸」的氛圍，此言雖不含貶意，但以媒體報導題材來看，新聞「愈報愈細」，導致讀者或觀眾被侷限在狹隘的時空當中，他鼓勵民眾多閱讀長詩、小說、劇作或電影，拓展思考與眼界的深度與廣度。

劉兆玄對俠義精神、武俠小說十分推崇，而金庸作為武俠小說宗師，部部作品膾炙人口，劉兆玄過去曾提過，高中時期瘋讀武俠小說，其中當然包含金庸的作品，而在金庸之後，武俠小說的表現難再被突破，而金庸每部作品都被視為經典，《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》到《笑傲江湖》等，都有不同的可觀之處。

劉兆玄也特別提到，金庸的武俠小說之所以引人入勝，即在於金庸描寫人物，無人能出其右，「故事會忘掉，人物是第一」，讀者對於每個主人翁，像是黃蓉、郭靖、楊過與韋小寶的性格，人人都能了解，與《紅樓夢》描繪人物的細緻度相當。

論及角色刻畫，劉兆玄認為，「愈正派的愈難寫」，像是陳家洛、張無忌與袁承志等主角，人物性格過於正面，「男人不壞，女人不愛」，難以全面引發共鳴，反之黃蓉與小龍女卻很受女性讀者的喜愛。

(旺報 )