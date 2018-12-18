台南胡麻新北飄香 千份麻油雞及油飯免費吃到飽

新北》2018.12.18▲台南胡麻正值盛產期，佳里農會特地北上推銷在地頂級胡麻產品，現場舉辦麻油雞與油飯免費吃到飽活動，民眾品嚐美食笑得樂開懷。（吳岳修攝）

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新北》2018.12.18▲台南胡麻正值盛產期，佳里農會特地北上推銷在地頂級胡麻產品，現場舉辦麻油雞與油飯免費吃到飽活動，民眾品嚐美食笑得樂開懷。（吳岳修攝）

12月22日就是農曆冬至，又到冬令進補好時機，台南正值胡麻盛產季節，新北市新莊區農會與台南佳里農會合作推廣胡麻特產品，18日在新莊舉辦「佳胡莊滿享佳餚～聞香下馬迎冬令」品嚐會，現場準備上千份以台南胡麻熬煮的麻油雞及油飯免費吃到飽，吸引上百位民眾排隊品嚐來自台南最頂級香濃的胡麻。

每逢秋冬天氣變冷，國人最愛大啖麻油雞、油飯、湯圓等冬令進補美食，以胡麻為原料製成的麻油、香油等，則是烹煮大餐不可或缺的食材，台南是全國最大胡麻產地，平均種植面積近3千公頃，年產量高達3千公噸，佔全國產量八成以上，每年11月進入胡麻盛產及收成旺季。

台南市農業局代局長李建裕表示，台灣也有從國外進口麻油，但台南在地生產的胡麻因產地土壤及氣候影響，別具獨特香氣，每4公斤胡麻才能榨出1公斤的胡麻油，富含不飽和脂肪酸、蛋白質、礦物質與維生素，品質絕對是世界級的標準。

為了推廣國產在地頂級胡麻特產品，台南佳里農會看上擁有4百萬消費人口的新北市，特地與新莊區農會產銷合作，18日更在新莊區農會前廣場，舉辦胡麻產品試吃會，找來名廚用新鮮胡麻油烹煮千份麻油雞與油飯，麻油的香氣在大火快炒下瞬間爆開，吸引路過民眾停下腳步排隊領用，民眾喝著熱騰騰的麻油雞湯，再配上甘甜順口的油飯，直呼「好吃、過癮」。

(中時 )

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