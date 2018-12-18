改革開放講話 學者：未提台灣貢獻很可惜 缺對台感性訴求

2018年12月18日 17:01 旺報 潘維庭

12月18日上午10時中國大陸在北京人民大會堂舉行慶祝改革開放40周年大會，大陸國家主席習近平出席大會發表重要講話；講話內容發表之後，各方不免仍然依舊各取所需，各自解讀其中意涵所在。學者提醒，若是繼續觀察幾個後續發展狀況，應可深入掌握習近平此次講話在中共黨政運作上之地位；學者也提到，台商並未在改革開放中缺席，未在談話中提到其貢獻，「溫情喊話」，顯然是再度錯失良機。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，中國大陸凡是此等重要講話，隨後都會循著黨政體制發動學習活動。因此不光是講話本身內容可以作為指標，隨後所編製各項學習教材，以及黨政機關在舉辦學習活動規模與力度，就可以理解掌握此次講話所希望達成之政治效應。

其次，張競提醒，整個大陸各個媒體在後續報導與推廣本次講話內容上，所採取之報導方針與質量，亦會顯現出黨政上級對於如何運用講話內容，進行相關政令宣導之政策指導。再者就是中國大陸對外宣傳機構以及媒體，將講話內容翻譯為其他語言文字之規模與範圍，其實就可以讓國際社會認識到，中國大陸期待他國重視習近平本次講話程度高低。

但是整體看來，許多外國媒體與政治評論家原先推估講話內容，所提出預測紛紛落空；特別是西方媒體與政治觀察者認為習近平必定會對近日中美貿易爭議提出評論與回應，這個看法更是失誤到達極點。提出此等推論者顯然是錯估中國大陸政治文化所堅持之自主性，更是高估中美貿易爭議將來所可能獲得歷史定位。

張競強調，對於解讀中國大陸政治情勢，理解中國共產黨所抱持歷史觀點尤其重要，特別是整體政治運作上對於時間框架之思維，其實就決定習近平絕對不會輕易回應歷史上被視為暫態變化，而將聚焦於歷史長流中所顯現常態軌跡。

至於對台政策並無特殊調整，僅是重申既有立場與基調，其實不太會激起台灣民眾熱烈回應，但此本非改革開放40周年講話重點所在，因此倒也不必過度反應。但張競感嘆，原本可藉此時表達台灣商人與民眾在改革開放過程中正面貢獻，對台灣來個溫情喊話，卻未見於習近平講話，顯然是再度錯失良機。

張競最後認為，大陸目前積極向台灣推銷「中國夢」，但若真是要讓台灣民眾有感，就必須理解到，假若缺少「台灣情」，大陸就無法去圓「中國夢」。對台灣民眾多一分感性訴求，多提些正面互動，才會更邁向兩岸一家親。台灣在大陸改革開放40年過程中並未缺席，台商更未袖手旁觀，這還是應當還台灣一個公道。

(旺報 )