孝子撞法拉利 車主名醫抱怨：像被強姦者、二次霸凌

20歲林姓男子16日清晨5時許駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上。（葉書宏翻攝）

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20歲林姓男子16日清晨5時許駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上。（葉書宏翻攝）
20歲林姓男子16日清晨5時許駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上。（葉書宏翻攝）
車主彭玉文認為，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣。（翻攝臉書）

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上，其中車價最貴、維修費最高的車主曝光，就是在台北市大安區金山南路知名整形診所主任級醫師彭玉文。

消息經媒體報導後，彭玉文在臉書中抱怨，「很多時候，別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣。善哉善哉，這個世界就是這樣。」

警方調查，林男16日清晨5時30分許，駕駛廂型車行經新北市石碇區雙溪口淡蘭吊橋路段，疑因精神不濟打瞌睡，導致車輛偏離車道，連續衝撞停靠在停車場外路邊的4輛法拉利跑車。

林男急忙下車察看，驚見他撞及的竟全是法拉利超跑，而且一次撞到4輛，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，林男當場嚇到不知所措，頻向超跑車主道歉。

遭撞的4輛跑車分別為法拉利488及F12，4輛新車總價約5000萬元，其中黃色法拉利488及白色法拉利F12車身部分凹陷，藍色法拉利488左後方毀損，紅色法拉利則僅碰撞到車牌，無需修理。

(中時 )

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