深入角落 「蹲點台灣」認識從未關注的世界

2018年12月18日 17:08 中時電子報 綜合報導

【第九屆 蹲點‧台灣】面向土地的人 邦查農場 . 點‧台灣

一個夏天的時間可以做什麼？想和更多的人一起互動學習，可以報名夏令營；想要實踐自己所學的專長，可能就要參加實習計畫；想要認識不同的世界，或許就安排一趟旅行吧！但如果貪心一點，想在14天內擁有前面說的全部收穫呢？

中華電信基金會於2009年起推動「蹲點‧台灣」計畫，讓青年有機會走出舒適圈與土地連結，實踐所學為土地付出，從中也體驗到「教室外的課程」。同時，透過青年資源的導入，為社區帶來多元的服務，包括活動記錄、藝術彩繪、英文教學、電腦課程、皮影戲、數位行銷、靜態及動態影像創作、樂器教學、樂團指導、身體律動、社區環境美化、社區事務協助等，從多面向協助社區成長，為偏鄉社區帶來了新的刺激和啟發，為社區居民帶來新的視野和想像，也與外界世界接軌，以實際行動縮短城鄉落差。

有機種植，可以給孩子更乾淨的食物

「蹲點‧台灣」從開辦以來，至今已有全台40多校、80多科系、超過500位學生參與，每一年，青年們用擅長的文字與影像記錄能力，和熟悉的數位3C設備，從在地觀點為社區發聲，平衡城鄉認知。同時向社會大眾、青年學子提倡運用一己之力回饋社會、用影像留下台灣珍貴文化與真摯人情之蹲點精神，也為自己的人生視野開拓更溫暖的角度。

在台灣，中華電信應該是除了台電之外，最深入這個島群所有角落的組織。中華電信基金會每年支持青年學生到這些角落去蹲點，默默改變了這些青年，讓他們認識了他們從未關注的世界；也為這些角落裡的人們，留下一些或許多年之後，才會記起、或意識到的影響……。

十年，這些時移事往的記憶都紀錄在《青春，壯遊。》一書中，書裡的學生和書裡的人們也經歷了成長和變化。撫今追昔，他們或許會知道，原來那個多年前的暑假，自己已在彼此的生命中留下刻痕。中華電信基金會將12月27日晚上八時在台北市誠品書店台大店分享「蹲點‧台灣」10年成果，此外也有四場新書分享會的資訊，參加辦法請洽(02)2392-5338分機16黃小姐。

(中時電子報)