促轉會楊翠拋「去蔣化」 綠委轟不接地氣

2018年12月18日 17:32 中時電子報 丁世傑

促轉會代理主委楊翠近日提出三軍儀隊撤出中正紀念堂、新台幣去蔣化、軍隊移除蔣公銅像等議題，對此，民進黨立法委員黃偉哲、許智傑、李俊俋都認為，現在拚經濟第一，其他業務讓中央銀行、文化部決定就好！

針對中正紀念堂轉型正義議題，促轉會代理主委楊翠17日提出5項原則建議案，包括應撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關展覽；也應解除園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關語彙。

楊翠也表示，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會正式行文給中央銀行，希望提供民國89年、91年及94年改版成本，會對此研究、協商，再進行討論。

另外，促轉會委員尤伯祥表示，促轉條例第5條明確提到，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關應該尊重法律，而且以軍隊來說，移除威權象徵，是軍隊國家化的最後里程碑。

國防部強調，先總統蔣公為國民革命軍之父，也是陸軍軍官學校第一任校長，在國軍建軍及中華民國生存發展史上有不可抹滅的功績與歷史定位。基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。

根據中評網今（18）日報導，民進黨立法委員、台南市長當選人黃偉哲表示，促轉會是獨立機關「我們尊重」，但促轉會也應該要接地氣，對於民意要正眼對待，萬事不如拚經濟急。

民進黨立委許智傑則說，他認為現在真的拼經濟比較重要，促轉會工作若是恢復名聲可以快做，但是去除威權象徵的部份，可以慢一點不用急，人民最需要是生活更好，蔡英文現在要做的是這件事情，現在不需要再有衝突。

民進黨立委李俊俋也說，促轉會的任務，平反司法不公是第一要務。至於新台幣的問題是中央銀行主導，沒有急迫性，由央行處理就好。

至於中正紀念堂，李俊俋說，這是文化部主管，也不是促轉會的業務。希望促轉會以平反司法不公為第一要務，先處理這件事情。

(中時電子報)