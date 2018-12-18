金大楊忠禮紀念館揭牌 緬懷一代華人之光

2018年12月18日 17:12 中時 李金生

金大楊忠禮紀念館揭幕，緬懷一代華人之光。（李金生攝）

楊忠禮紀念館以圖像和影音記錄了楊忠禮校長精彩的一生。（李金生攝）

金門傳統音樂館表演，現場洋溢濃濃的故鄉情。（李金生攝）

馬來西亞僑生應邀表演舞蹈和合唱「蕃薯情」。（李金生攝）

楊忠禮博士銅像揭幕，前副總統蕭萬長夫婦、馬來西亞興華中學代表、馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館代表、台灣友人、金門各界、楊氏宗親及金大師生等200餘人參加。（李金生攝）

楊忠禮博士的家人和族親在銅像前合影。（李金生攝）

「楊清廉圖資大樓」揭幕，傳遞先賢赴海外打拚，子孫回饋故里的佳話。（李金生攝）

前副總統蕭萬長（右）與金門縣長當選人楊鎮浯（中）應邀出席，左為金大校長陳建民。（李金生攝）

國立金門大學名譽校長〈馬來西亞丹斯里拿督斯里〉楊忠禮博士在去年辭世，包括前副總統蕭萬長夫婦在內的200餘位親友故舊今（18）日在詠讚金門的〈蕃薯情〉歌聲中，為校園楊忠禮銅像和2座紀念建築揭牌，傳達對他熱愛故鄉的無盡景仰和思念。

楊忠禮的長公子丹斯里楊肅斌特別率10餘位家人搭乘專機，從馬來西亞回到故鄉參加揭牌儀式。他也說明自2017至2020年，楊氏家族每年各捐贈新台幣500萬元，做為金大提升教學之用。

金大校長陳建民指出，楊忠禮博士於2017年10月18日逝世，金大在他逝世百日的2018年1月27日舉行追思會，並決定籌設楊忠禮紀念館，在師生的精心規畫下，如期在楊忠禮博士90歲冥誕的2018年12月18日舉行揭牌儀式，別具意義。

楊忠禮紀念館以圖像和影音記錄了楊忠禮校長精彩的一生，包括了他的出生問世、勵志的巴生少年、創業的青年才俊、全球的企業王國、溫馨的家庭倫理，以至於對華文教育的鼎力支持，在華社僑團的領袖群倫與對社會公益的大愛付出。另有他熱愛故里，13次返回金門故鄉，捐資興學近億元襄助金門大學的善行義舉，都在紀念館中完整呈現。

陳建民特別提到，楊忠禮紀念館籌設過程中，有很好的機緣邀請馬來西亞巴生書法家、祖籍金門大地的吳文正老師書寫「楊忠禮紀念館」匾額，並由旅台的金門官澳子弟知名藝術家楊春森老師雕塑楊忠禮銅像。

另外，金門大學為表彰楊忠禮敬祖孝親的傳統美德，以及紀念楊校長的父親楊清廉先生早期到南洋開枝散葉，子孫榮歸故里回饋鄉梓的佳話美談，特別將圖書館與資訊中心所在大樓冠名為「楊清廉圖資大樓」，以為後人永遠景仰與學習的榜樣。

前副總統蕭萬長表示，他在50年前派駐馬來西亞時就與楊忠禮熟識，對楊忠禮熱心社會公益，贊助馬國華文學校和金大各項發展，而且有很深的故鄉情懷，多次偕夫人潘斯里陳開蓉女士帶著子孫回到金門尋根，一直十分敬重。

蕭萬長特別指出，他們2人早期在馬來西亞或後來在台北見面時，丹斯里楊忠禮總是以宏觀的視野，關心兩岸的和平發展，認為兩岸和平才能帶來人民的福祉，是世界華人的共同期盼。

(中時 )