2018年12月18日 17:12 中時 李其樺

陳筱諭競選團隊今天上午在麻豆護濟宮前舉行參選立委補選成立大會。（李其樺攝）

參選台南立委補選打改革牌 陳筱諭：人民就是我最大的派系

民進黨全國黨代表陳筱諭18日上午正式宣布參選台南市第二選區立委補選，面對近日看板搶搭韓流爭議，陳筱諭表示僅是宣傳手法，她仍然熱愛民進黨，「改革就是要玩真的！」她強調唯有讓新人出來勇敢改革，民進黨才有希望。

今天上午陳筱諭在麻豆護濟宮舉辦參選記者會，上百名鄉親到場相挺，陳筱諭父親前麻豆鎮長陳彰茂、母親前市議員郭秀珠特地為女兒站台，市議員林陽乙、李偉智也出席力挺陳筱諭參選立委。

陳筱諭表示，今年九合一選舉民進黨遭逢挫敗，很多人對執政黨不滿，選票流失，她希望有改革決心的年輕世代要勇敢站出來，黨內派系不要再爭鬥、老政客退出第一線，一定可以找回民進黨往昔的榮光，這也是她決定參選台南市第二選區立委補選的主因。

陳筱諭提出一例一休修法還給勞工7天假、空汙法修法等政見，她表示蔡英文總統說要改革，行政院長賴清德也說要苦民所苦，「要改革就要玩真的，不能只是說說！」

陳筱諭強調，自己沒有政治派系和政治利益，「我選區的人民就是我最大的派系」，她也當場向媽祖許諾，未來如果當選立委，會和14選區179個里長做一條龍連線，第一時間為民眾發聲，一起為台南進步，讓家鄉進步。

對於近日在高雄的競選看版寫上「台北高嘉瑜，高雄韓國瑜，台南陳筱諭」引發深綠不滿，陳筱諭表示，高嘉瑜為民進黨勇敢改革的代表，韓國瑜則是國民黨改革的浪潮，他也成功改革國民黨，必須向改革成功的人物學習；她也強調，這僅是宣傳手法，她仍熱愛民進黨，沒有違背黨意和黨紀。

(中時 )