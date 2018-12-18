非洲豬瘟若襲台 恐衝擊9成消費者荷包

2018年12月18日 17:24 中時電子報 陳儷方

Lin bay好油臉書原文。（圖／翻攝Lin bay好油）

沒有人是局外人！如果非洲豬瘟疫情在台灣爆發，毛豬遭撲殺，則國產豬肉供應就會大量減少，或是國內消費者對國產豬肉產生疑慮，改吃進口豬肉，進口豬肉價格可能就會飆漲，國內消費者可能得花更多的錢，才能吃到豬肉。

知名農業部落客Lin bay 好油在臉書指出，「目前國內進口豬肉很便宜是建立在台灣自己有生產豬肉」的基礎上，所以進口豬肉「要跟台灣豬肉競爭進口豬肉就必須有便宜這個優勢，如果當台灣自己不能生產豬肉時，真的還有這種這麼便宜的進口價嗎？」

按照歷次家禽家畜的疫情經驗，其中一種畜禽產品出問題，其他畜產品的價格就會波動，消費者不敢買已傳出疫情的畜禽產品，轉而採購其他畜禽產品或水產品，其他替代動物性蛋白質來源，價格就會因此走揚，所以，除非是素食者，否則消費者荷包都會受害，而全台人口逾10％為素食者，亦即近9成的消費者都會受到影響。

政府提升針對非洲豬瘟的防疫工作，但並未禁止廚餘養豬，非得等到第一案例產生後，才有禁止政策，Lin bay好油認為，「隨著非洲豬瘟的問題，早已不適合再用廚餘養豬，廚餘的再利用也必須像其他國家回歸到沼氣發電等途徑」，應該利用現在民氣，更積極面對禁止廚餘養豬的問題，「如果等到第一例發生之後才要禁止廚餘養豬，這樣不是犧牲掉了那90%不用廚餘養豬的合法業者嗎？」

(中時電子報)