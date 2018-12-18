蹲點感受～偉大的渺小 渺小的偉大

蹲點前，從沒想過自己會如此深情的喜歡上這片海洋

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中時電子報
綜合報導
第十屆 蹲點‧台灣】耕一田青-台南菁寮

旅行，從來不是為了到達一個目的地，因為，「旅行」是一個動態的過程，唯有用心在當下，才能發現璀璨的風景。如果你想知道「15天」對一個大學生的價值，那就去蹲點吧！中華電信基金會自2006年成立後，在許多偏鄉社區或部落推動縮短數位落差與深耕社區文化產業，目前在全國有近百個長期耕耘的社區或部落，媒合學生利用暑假到這些社區或部落住上半個月，藉此激出不一樣的火花，於是，「蹲點」的雛形油然而生。

「蹲點‧台灣」計畫的「一手服務，一手記錄」，有著它特殊的核心意義，因為「服務」應該是一種雙方共同成長的過程，而不是「施」與「受」的單向行為，所以我們會要求參與蹲點的同學，必須在出發前先和蹲點社區（部落）聯絡，瞭解社區的現狀與發展方向，並評估社區的需求與不足，最後，再依自身的學經歷與能力，和社區共同設計出一份服務計畫，而這服務計畫，必需要能夠在15天內和社區共同執行完畢。

有機會去陪伴這些孩子，被他們當作很重要的人，才理解自己有多幸福

2009年起，每年夏天，一群大學生頂著盛夏的熾熱，用15天的蹲點來證明自己的青春、探詢自己的價值，若干年後，當他們重新看這段記憶，也重新看見了自己的初衷。例如，建築系的同學，幫部落完成了即將新建的活動中心模型；電影系的同學，幫社區拍攝了簡介影片；英文系的同學，幫教會的小朋友複習英文課程；廣電系的同學，開設影像剪輯課程，帶領社區青年共同完成一支MV；視覺傳達系的同學，和社區伙伴共同完成社區圍牆的彩繪；音樂系同學教社區老人拉南胡、牙醫系同學傳授部落族人口腔衛教、地理系同學帶領社區伙伴完成景點GPS導覽地圖……等等，每一項服務計畫，都是青年和社區（部落）共同完成，這樣的過程，讓青年深深體會了服務真諦。

十年過去了，這些時移事往的記憶都紀錄在《青春，壯遊。》一書中，書裡的學生和書裡的人們也經歷了成長和變化。撫今追昔，他們或許會知道，原來那個多年前的暑假，自己已在彼此的生命中留下刻痕。中華電信基金會將12月27日晚上八時在台北市誠品書店台大店分享「蹲點‧台灣」10年成果，此外也有四場新書分享會的資訊，參加辦法請洽(02)2392-5338分機16黃小姐。

(中時電子報)

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