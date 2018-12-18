國民黨基市副議長「二王一后」協調不成 明辦假投票

國民黨基隆市副議長提名人選，共有林沛祥（右起）、何淑萍、張淵翔3人登記角逐，形成「二王一后」之局勢。（張穎齊攝、翻攝）

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國民黨基隆市議長提名人選由現任副議長蔡旺璉出馬「扶正」，副議長的提名則有議員何淑萍、林沛祥、張淵翔3人登記角逐，3人昨（17）日於市黨部協調2次未果，市黨部對此宣布明（19）日上午10時將邀集16名新科議員共同辦理「假投票」，以民主的機制，共推人選。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，市黨部於昨日上午及下午，2度邀集何淑萍、林沛祥、張淵翔3人進行協調，但3位年輕的候選人都「當仁不讓」，都很希望能夠爭取機會，市黨部只好在明日上午10時邀集16名黨內新科議員在市黨部辦理假投票，預計上午11時30分前，人選就會出爐。

黃希賢說，假投票將以模擬正式投票的方式進行，無法到場的議員，可以寫委託書來請其他議員幫忙投票，19日的黨內假投票採的是「不記名制」，但25日在議會舉行的正副議長選舉，則採「記名制」。

黃希賢強調，假投票結束後，所有人必須服從結果，若有人跨黨結盟競選正副議長，則依黨章規定撤銷黨籍處分，3年內不得申請回復黨籍；25日正副議長選舉，黨籍議員若跑票，將會被開除黨籍，且6年內不得再入黨。

國民黨基隆市副議長3名登記的人選中，何淑萍是蟬連基隆市第15、16、17、18、19屆「五連霸」的女議員；新科議員林沛祥則是前基隆市長林水木、前立委徐少萍的次子；新科議員張淵翔則是前基隆市長張通榮兒子。

(中時 )

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