染紅斷肢恐嚇魚翅店 護鯊哥開庭哭窮盼勞動服務取代罰金

護鯊哥施伯翰寄送染紅斷肢恐嚇迪化街賣魚翅的店家，士林地院開庭，施坦承寄送斷肢，但不知道法律的分寸。（李文正攝）

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去年7月間，迪化街南北雜貨賣魚翅的店家收到染紅的假手，檢方依恐嚇罪嫌將施姓男子起訴。（報系資料照）

去年7月間以染紅的假手恐嚇迪化街賣魚翅的店家，32歲男子施伯翰隔半年又恐嚇吃魚翅的人「毒死你！」遭檢察官依恐嚇危害生命罪起訴，士林地院開庭，施坦承有寄送染紅斷肢、恐嚇吃魚翅的人，但都屬藝術創作，希望能無罪，檢察官立刻說「不可能！」，法官諭知，可以宣告緩刑並易服社會勞役，但不能上訴，施才願意認罪。

「護鯊哥」寄送沾染紅漆的斷肢包裹給迪化街賣魚翅的店家，隔年1月又拍影片，威脅吃魚翅的人，揚言派出1300名鬥士，要在魚翅店家下毒，毒死吃魚翅的人，影片中稱「我要殺了你們、毒死你們、我恨死你們了！」

施上次開庭時坦承在上海寄出包裹，但說法是「詢問快遞公司可不可以寄，沒想到快遞直接就寄出」，此次開庭，法官問，為何要選擇這4家店？施回答：「我不是要寄4個店家，是其他店家還沒有寄！」

法官說，寄送染紅斷肢已經讓收到的人感到害怕，認為自己的人身安全受到威脅，可以用中性方式、多數人能接受的方式表達環保訴求，才不會模糊焦點。

但施辯稱，拒吃魚翅話題都消聲匿跡，因而拍攝激烈的影片，但他不知道法律的分寸。他說，自己在上海擔任心理諮商師，但遭到限制出境必沒有收入，希望法官能判罰金2萬元以下。

法官諭知，如果認罪的話，可以用簡易判決，但最少要判處2月以上，罰金要6萬元，若以勞動服務、法治教育來代替刑罰執行，或是宣告緩刑，就不用罰錢。施最後同意認罪，並放棄上訴。

(中時 )

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