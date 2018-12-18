彰化縣20多起賄選案 第1宗判決出爐

2018年12月18日 17:20 中時 鐘武達

彰化縣5合1選舉落幕不到1個月，彰化地方法院針對檢警調查獲的賄選案18日已經作出第1宗判決，芬園鄉1名徐姓女村長候選人與黃姓樁腳涉嫌以茶葉行賄遭法官分別判處1年8月、1年6月有期徒刑，其中徐女緩刑4年、應向公庫支付30萬元，樁腳則因曾涉《妨害投票》罪遭起訴失去緩刑的機會。

賄選案的主角徐姓候選人最後敗選，不過，勝選的莊姓對手卻也因涉嫌以鹹豬肉賄選被查獲且遭檢方起訴，有當地民眾表示「大家都有『再選一次』的準備」。

判決指出，徐姓候選人與黃姓樁腳是社區發展協會理事長與監事，素有交情，徐為求當選，早在登記參選前就購入80盒、每盒125元至150元不等的4兩裝茶葉，再委由黃交付給選民，約定要投票支持徐。

全案經警方查獲移送檢方依《違反公職人員選舉罷免法》起訴，收賄的選民與徐、黃兩人都坦承犯行，法官審理認為，徐姓候選人平時在社區擔任志工，無故意犯罪之前科，是一時失慮才犯法，相信經過這次教訓已無再犯之虞，為此宣告緩刑4年，讓她有自新機會。

至於黃姓樁腳雖也請求緩刑，不過法官查出，黃在2016年就曾因《妨害投票罪》遭檢方起訴，且仍在法院審理，法官認為他不知警愓還明知故犯，為此不予緩刑機會。

(中時 )