金紙店孝子恍神慘撞4台法拉利 男星拋磚「肉搜」捐10萬

20歲孝子慘撞4台法拉利，藝人廖人帥要捐10萬幫忙。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

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中時電子報
／綜合報導
無「超額險」賠不起　各界湧捐款助孝子

20歲林姓金紙店孝子休學幫家裡賺錢維持家計，沒想到卻在16日清晨恍神自駕廂型車，追撞停靠路邊的4輛法拉利，維修費用粗估高達上千萬，新聞曝光後各界湧入善心要幫助林姓孝子，就連藝人廖人帥也在社群網站上「肉搜」要捐出10萬幫忙。

廖人帥在社群網站上肉搜這位孝子，目的就是要捐款幫忙。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

20歲的林男撞了4台法拉利後相當自責，但表示他會負責到底，當時他是從台北燒烤店上大夜班下班。回家還會幫母親送貨，林母就表示，他是家中三兄弟裡最孝順的一個，為了家計休學並接多份打工。今日林男向燒烤店請假，在善心人士協助下處理車禍後續，雖自責表示「我幫倒忙牽連媽媽」，但他也感謝外界關心，說該負責就會負責到底。

20歲林姓男子16日清晨幫母親送貨，在石碇區與4輛法拉利超跑發生車禍，維修費恐逾新台幣千萬元。新店警分局楓子林派出所陸續接到民眾來電，表達願意捐款或提供法律意見，將把聯繫方式提供林男。圖為林男母親（圖右）經營的金紙店。中央社記者林長順攝 107年12月18日

廖人帥就在臉書貼上：「求肉搜！昨天看到這則新聞，新聞裡這位孝順的男孩，三張照片就有兩張是穿我品牌OUTERSPACE的衣服，看見他很難過，我也覺得好難過，所以希望能肉搜找到他的聯絡方式，我想對我的支持者盡上一點點小心意。」他也表示，同樣不太會開車的我，前陣子也倒車撞到別人的車，蠻懂那種感覺的，更何況他還年輕經濟能力也不好，原本是想幫忙家裡忙的他，現在雪上加霜，我們一起幫幫他吧。

林姓男子疑因精神不濟，駕車連撞4輛法拉利。（王揚傑翻攝）
20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

據《ETTODAY》報導，廖人帥打算捐出10萬元來幫忙，希望能盡點力量，也呼籲大家能可以一起幫忙他，希望自己的拋磚引玉，能讓這個孝順的小孩和這個家庭可以順利度過難關。

(中時電子報)

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