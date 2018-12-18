天文學家發現太陽系最遙遠的星體 是冥王星距離的3.5倍

2018年12月18日 17:43 中時電子報 江飛宇

太空網(Space.com)報導，天文學家發現太陽系中的最遠的星體，它的距離遠達120天文單位(AU)，一天文單位是地球到太陽的距離，約為1.5億公里。這個星體是在今年11月發現的，國際天文學聯合會給它的臨時名稱叫「2018 VG18」，綽號是「遙遠」(Farout)。

2018 VG18是今年11月首次在夏威夷的8公尺口徑「昴望遠鏡」率先發現(這個團隊先前已發現另一個遙遠天體2015 TG387，外號「哥布林」)然後12月初，智利麥哲倫望遠鏡的後續測量證實了它的存在，根據這些觀察，該物體可能大約500公里，這意味著它應該能夠呈現球形，它的色澤偏粉紅色，推測也是以冰塊為主。目前所有對2018 VG18的了解還並不多，據信它的運行速度非常慢，繞行太陽一週將耗費1000多年。

天文學家對冥王星外的天體有相當的多發現，冥王星的距離是34天文單位，而將冥王星除去九大行星之名的「鬩神星」(Eris)，距離是96天文單位。至於剛剛進入星際空間的航海家2號(Voyager 2) ，目前距離我們120天文單位，不過它與2018 VG18的相對距離極遙遠，無法幫我們進一步調查。

太陽系遙遠星體的大致位置。(圖/futurism)

不過，需要強調的是，2018 VG18「遙遠星」是「目前所知最遠的太陽系天體」，這並不意味著沒有其他物體離太陽更遠。事實上，目前83天文單位的矮行星塞德娜(Sedna)呈現扁橢圓軌道，當它在最遠處時，與太陽的距離將超過900天文單位。而且預測中的遠週期彗星故鄉歐特雲(Oort cloud)，距太陽約5千~ 10萬天文單位。

研究團隊表示， 2018 VG18的移動速度非常緩慢，所以要完全確定其軌道，可能需要幾年時間。

研究人員之所以特別關心這些超遙遠星體，主要是尋找傳說中的「第九號行星」(也稱行星X)，一種理論認為，在冥王星外應該會有一個尺寸超過地球的星體在影響外行星的軌道，而且這個假說已逐步得到認同，因此發現更多的超遙遠星體，都是在收集更多關於行星X運行模式的線索。

(中時電子報)