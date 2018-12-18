拍過AV下海應召過 最荒謬星二代甩肉15公斤「轉這行」

星二代坂口杏里決心穿回衣服重返演藝圈，還不惜公布自己發胖的照片，開心透露目前已甩肉15公斤。(取材自坂口杏里IG)

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中時電子報

知名日本演員坂口良子的愛女坂口杏里，因憧憬「早安少女組」而入演藝圈，媽媽不遺餘力帶著她上遍各大綜藝節目，沒想到坂口良子過世後，女兒沒能奮發向上，不但節目邀約減少導致收入銳減，她還迷上牛郎店，把媽媽留給她的遺產都花光，因此下海拍AV，之後甚至當應召女郎，還一度鬧出遭牛郎恐嚇未遂，形象崩毀，沒想到她這個月竟宣布洗心革面，決定重返演藝圈，努力甩肉成功！

星二代坂口杏里在母親過世後走上歧途，先後拍AV又做應召女郎，讓外界替其演員母親感到不值，而坂口杏里即使寬衣解帶仍成績平平，幾經波折後突然在月初決定將衣服穿回來，決心重返演藝圈，日前積極練唱、練舞，本月4號選擇在下北澤舉辦活動，雖然現場包含她的親友僅50人到場，然她開唱的消息卻躍上新聞點閱冠軍。

而坂口杏里重返演藝圈，意圖走創作歌手路線，透過IG徵求樂團成員，也積極減肥，她不惜在IG貼出之前發胖的照片，開心透露目前已減了15公斤，還公開減肥菜單，某天的早午餐包含一大碗高麗菜絲、吻仔魚、溫泉蛋等，但不含任何澱粉，還說希望正是復出前再瘦個2、3公斤，有不少人肯定她的努力，盼她加油，但也有人酸言像她這種沒一份工作做得長久的人，「做什麼都不會成功」。

(中時電子報)

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