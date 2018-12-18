國旅暖冬旅遊自由行 每房最高補貼1,500元

觀光局長周永暉宣布擴大國旅暖冬遊方案。（彭媁琳攝）

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已經上路一個多月的「前進宜花東，高屏暖冬遊」國旅補助方案，民眾已經申請旅遊補助3億元，自明年元旦起將擴大實施國旅補助方案到全國各地，總補助金額上看9.8億元。

補助時間為期1個月，分為團體旅遊和平日自由行兩種補助方式。在團體旅遊方面，適用於全國22個縣市，每團10人以上，住宿兩天一夜以上者，補助旅行業者團費每人每日最高500元，60歲以上樂齡族群，加碼到1,000元。每團最高補助3萬元，離島最高補助5萬元，每家旅行社以15團為限。

預計可以創造5萬個客房住用數，帶動10萬人出遊，創造5億元的觀光效益。團體補助經費總額為1億元。

在國人自由行旅遊補助上，限每週日到週四的周間時段，到14個近3年平均住房率不到50％的縣市，以及先前開放的宜花東高屏，共19個縣市（除台北市、新竹市、桃園市），補助費用每房最高1,000元。

本次擴大國旅暖冬遊的自由行補助，特別針對30歲以下的青年及親子族群，以及60歲以上的樂齡族群，每房加碼補助1,500元。預計可以增加70.4萬個客房住用數，帶動140萬名旅客出遊，創造超過50億元的觀光效益。本項目預估使用經費為8.8億元。

交通部觀光局表示，考量近年來國人國內旅遊均以一日遊為主，較無法留宿，對於在地相關觀光產業或各地文史體驗仍有待推出激勵措施。此次方案期能鼓勵國人在地深度旅遊，並帶動、活絡相關觀光產業。同時因廉價航空及電商平台興起，導致青年族群出國旅遊誘因提高，尤其國人國內旅遊自由行中30歲(含)以下比例佔4分之1，加上各項影響國內旅遊意願比例逐漸增加，特別考量30歲(含)以下之自由行青年及親子族群加碼補助，期藉此擴大方案帶來國旅熱潮。

另也針對60歲以上樂齡族群加碼補助，以鼓勵出國旅客轉往國內旅遊，透過實質補助帶動國旅市場發展，預估可帶動80萬個住房數，約150萬人次出遊，將創造55億元觀光效益。未來中央與地方政府持續合作整備地區特色，並加強推廣各項國際級及國內級之多元及有趣活動。歡迎大家多多出門走走，「作伙出遊去！」

(工商 )

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