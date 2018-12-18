高雄小王爺牛肉麵館為慶祝市長韓國瑜就職 20日將提供200碗給顧客免費品嘗

2018年12月18日 17:39 工商 林憲祥

小王爺牛肉麵館將於20日中午提供200碗供饕客品嘗，來慶祝韓國瑜就任市長。(圖／林憲祥)

店家為了慶祝市長韓國瑜就職，小王爺牛肉麵館將於12月20日中午11點起，將提供前兩百名用餐者，免費品嚐道地的牛肉麵，送完為止。

小王爺牛肉麵館並力挺高雄變身全台首富新目標，自即日起，凡來小王爺牛肉麵館與「很牛」拍照上傳臉書即可免費任選享用一道30元小菜！而該麵館內除了一樓可以用餐外，二樓也可提供60人團體聚餐。

同樣是一碗牛肉麵，對饕客而言，可曾有過既能裹腹，更有享受美食的經驗？高雄在地的「小王爺」牛肉麵館，便是兩者兼俱，讓人吮指回味。經常光顧的客人形容，「這家店如果說排名第二，應該也沒有人敢說是第一了」。

「小王爺」牛肉麵館位在高雄市六合一路，飄香40多年，饕客沒有藍綠之分，包括前台北市長郝龍斌、前高雄市長陳菊，以及港星曾志偉、藝人吳奇隆，甚至連「台灣經營之神」王永慶等知名人士都曾經是座上賓，吃過後也都讚不絕口。

此外，為了以參賽證明實力，勇奪台北國際牛肉麵節的「行銷爭霸」、「美味人氣王」雙料冠軍，以及2010年世界溫州人烹飪大賽麵點組冠軍，也在「海峽兩岸美食文化論壇」艷驚四座；更讓港商嗅到商機，經洽談後，在香港彈丸之地相繼開了九家分店，結果均是門庭若市大排長龍。

許多人好奇，什麼原因讓「小王爺」的牛肉麵獨樹一幟，讓人回味再三？店家創始人王士春說，「江湖一點訣，說破無半訣」，重點在於肉源和湯頭。

「以最厚工的芙蓉極品三寶麵選肉為例，一律選購兩歲以內本土牛，再以一千斤的牛肉為例，能取用的部位不到一斤，購買後視餐類所須不同，剔骨去筋再分門別類切割成適合的塊狀，這也是最費時費工的部分。

至於湯頭，王士春大方透露，主要是以當歸、川芎、枸杞等十多種中藥材熬煮，但即便讓人全部知曉，也未必能做出相同口味的湯頭，因為另有一項關鍵就是藥材的比例，這便是他的獨門秘訣了，而店內的這一鍋老滷汁歷經四十多年不曾換鍋，可謂是「鎮店之寶」。

說到此，王士春表示，非常感念王永慶先生給他的一句話，「賣牛肉麵也要創新！」就是這句話讓王士春茅塞頓開，不能滿足現狀佇立不前，更讓他持續研發、不斷改進，才有如今菜單上的十多種品項。

王士春說，最獲顧客青睞的餐品甚多，但部分受限於取材肉品的數量有限，有些屬於限量版；比如，「皇膳芙蓉牛肉麵」，每日限量10碗；再者是「牛頸珍味麵」，因較費工，必須電話預約，每日限量20碗，另有半筋半肉的「皇膳芙蓉極品三寶麵」等。

(工商 )