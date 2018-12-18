殺出國際市場！波音與巴航攜手了

面對國際航空市場激烈競爭，巴西航空工業公司董事會已同意將商業航空領域與美國波音公司攜手結成戰略夥伴關係。(圖取自Embraer推特)

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中時電子報

巴西航空工業公司18日宣布，面對國際航空市場激烈競爭，董事會已同意將商業航空領域與美國波音公司攜手結成戰略夥伴關係，但這項協議仍需經股東、巴西政府和管理部門批准。

根據新合約，波音公司將擁有新公司的營運和管理控制權，巴航將對巴西的一些重大業務擁有決策權。

根據防衛新聞（DefenseNews）18日報導，巴西航空工業公司（Embraer）與波音公司（Boeing）將組成價值52.6億美元的合資公司（joint venture），而波音持有80%的股份。波音公司將擁有新公司的營運和管理控制權，巴航將對巴西的一些重大業務擁有決策權。合資公司應每年產生約1.5億美元的協同效應，直至營運第3年。

此外，根據新合約，波音與巴西航空工業公司將組成第2家合資企業，雙方攜手「促進與發展KC-390中型軍用運輸機的新市場」；其中巴航擁有51%股份，波音公司49%。

新當選巴西副總統的莫勞將軍（Hamilton Mourao）表示，巴西航空工業公司的競爭對手龐巴迪（Bombardier）自從被空中巴士（Airbus）併購後，巴西航空工業公司亟需要尋找新的合作夥伴來面對國際競爭；波索納洛（Jair Bolsonaro）政府對這一合作戰略夥伴關係協議持贊成態度。

事實上，巴航與波音先前早有針對KC-390有合作紀錄。2013年6月，巴航與波音簽署協議共同銷售KC-390，其中巴航負責製造、銷售合作、後勤維持與培訓；而除了KC-390製造外，美、英，以及中東市場的相同業務由波音負責。

由於巴西政府持有巴航的「黃金股」，這項交易也須經股東、巴西政府和管理部門批准。如果在預期時間內獲得批准，巴西航空工業公司預期協商將在2019年底前完成。

(中時電子報)

文章來源：Boeing, Embraer agree to KC-390 joint venture

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