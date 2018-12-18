台中十方二手物清倉拍賣請喝慢飛咖啡

2018年12月18日 17:38 中時 張妍溱

台中市十方啟能中心指出，在北屯區環中東路開二手物商店，不只攸關十方生計，也是慢飛天使們接受療育和職訓的重要基地，一定要繼續維持下去，呼籲民眾在年終大掃除時，將家中用不著、堪用的「好東西」捐給十方。（張妍溱攝）

台中市十方啟能中心前年在北屯區環中東路開二手物商店，要成為慢飛天使就業所，因大環境不景氣，民眾捐款縮水、連捐舊物的意願也降低，最近年終拍賣大清倉，店內推出「捐舊物請喝咖啡」愛心活動，盼吸引購買人氣。

「人進的來，貨賣的出去」十方啟能中心主任游月菊表示，店內營業額一天不到3000元，再扣掉租金、水電和人事開銷，有時入不敷出，為了增加收入，規劃店內休閒專區，開始賣咖啡，來店有消費的客人，學員會請喝咖啡，可以邊看邊挖寶。

游月菊說，景氣好的時侯，民眾很捨得捐東西，包括名畫、骨董、家具、電器、名牌包及全新家電等都有，現在捐的人變少了，尤其今年受到1例1休、軍公教年改和九合1大選影響，今年外界捐助和去年比較，足足少近300萬元，十方之愛二手商品店經營陷入困境。

「什麼都有，什麼都賣」，店長吳佳俐說，方便消費者一次購足，店內不只二手衣物，連3C用品、 廚房、生活小家電等都有折扣，價格約市價3折、名牌新品7折，甚至連柴米油鹽等一應具全，都是很便宜價格，買起來很划算。

游月菊指出，二手商品店的經營，不只攸關十方生計，也是慢飛天使們接受療育和職訓的重要基地，一定要繼續維持下去，呼籲民眾在年終大掃除時，將家中用不著、堪用的「好東西」捐給十方，不管捐多捐少，二手商店都將請喝咖啡，表達對好心人的感謝。

(中時 )