影》陸配夾帶15片豬肉乾 桃機開出首張20萬元重罰單

2018年12月18日 17:42 中時 陳麒全

中天新聞

農委會宣布加強罰金的首日，桃園機場海關及防檢局人員在18日上午11時許，在一名從大陸嫁來台灣的何姓女子的託運行李中，查獲攜帶15片豬肉乾，開出了桃機首張新台幣20萬元罰鍰單。（陳麒全攝）

無獨有偶的不到2小時，又在另一名自西安返台的陳姓陸配行李中，也被查獲雙匯火腿腸，再祭出第新台幣2張20萬元罰鍰單。（陳麒全攝）

無獨有偶的不到2小時，又在另一名自西安返台的陳姓陸配行李中，也被查獲雙匯火腿腸，再祭出第新台幣2張20萬元罰鍰單。（陳麒全攝）

為了防堵非洲豬瘟侵台，農委會宣布從即日起，旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家等近3年發生非洲豬瘟的國家地區，攜帶豬肉產品入境，首犯開罰提高至新台幣20萬元，桃園機場在18日查獲從大陸嫁來台灣的何姓女子，夾帶15片豬肉乾，依照新生效的動物傳染病防治條例規定，開出了桃機首張20萬元罰緩單。

農委會宣布加強罰金的首日，桃園機場海關及防檢局人員在18日上午11時許，在一名從大陸嫁來台灣的何姓女子的託運行李中，查獲攜帶15片豬肉乾，開出了桃機首張新台幣20萬元罰鍰單；無獨有偶的不到2小時，又在另一名自西安返台的陳姓陸配行李中，也被查獲雙匯火腿腸，再祭出第新台幣2張20萬元罰鍰單。

何姓女子被查獲後，知道將要被開罰20萬元的高額罰金，嚇的一直重複說：「我不知道！我不知道！」，何女向海關表示，在大陸買15片豬肉乾花了20多元人民幣，總重約200公克，強調並不知道不能帶肉類入境台灣，防檢局人員現場出示公文，告知她一直以來都禁止帶肉類入境，現在為了防範非洲豬瘟入境台灣，才提高罰鍰金額。

另一名自西安搭機返台的陳姓陸配，在託運行李中也被查獲雙匯火腿腸。陳女也向海關表示，並不清楚不能帶，且以前帶都沒事，但經防檢局告知，才知道根本不可以帶肉入境；當被告知即日起遭查獲自疫區攜帶肉品入境，要被罰款新台幣20萬元，陳女嚇得直說「太誇張！」。

陳女表示，回娘家的時候，小孩打來說要吃火腿腸，為了孩子才特別去買的，因為價錢不貴也方便吃，現在被查到要開罰20萬元，一個月薪水才2萬多元，要還多久啊！真的會被罵死，還求情初犯能否少罰一點，但防檢局還是依法開罰20萬元。

為顧慮新台幣20萬元罰鍰金額過高，防檢局人員還提醒何女與陳女，如果要分期付款繳納，需要事先提出申請。

海關及防檢局人員也呼籲旅客，禁止攜帶肉類制品入境，早已經是明文規定，目前又為防堵非洲豬瘟侵台，除了提高罰金外，也都有加強在飛機上進行宣導，而且從下飛機到入境時，也有防疫告示牌提醒，旅客切勿以身試法，花了小錢買東西違規攜帶入境，被查獲後罰大錢，得不償失。

(中時 )