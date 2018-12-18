陸發布第3份對歐盟政策文件 促反對台獨、藏獨、疆獨

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中時

今年適逢中國大陸與歐盟全面戰略夥伴關係建立15周年，大陸官媒18日發布第3份對歐盟政策文件，內容除強調雙方應深化經貿合作、保持雙向投資外，也闡述了陸方就港澳台及疆藏事務，以及歐盟對華軍售等政治及防務問題相關立場。

文件指出，雙方應秉承堅持「一個中國」、同舟共濟的交流原則，敦促歐洲國家恪守尊重主權和領土完整的對華承諾，尤其反對任何形式的「台獨」，嚴格禁絕及限制歐台間任何形式的官方或非官方來往，不簽署任何具主權意涵或官方性質的協議，不支持台灣加入僅限主權國家參加的國際組織，不對台出售武器和軍事設備、物資及技術，或進行軍事交流與合作。

文件還指，大陸支持並鼓勵港澳與歐盟開展經貿、文化、旅遊等領域互利友好合作，但同時強調港澳事務屬於大陸內政，歐方不應干預。

至於敏感的西藏問題，文中敦促歐盟不應允許達賴集團頭目以任何身份和名義，前往歐盟及成員國從事分裂國家的活動，不安排官方人士與其有任何形式接觸，不為藏獨、疆獨勢力及任何反華分裂、暴力恐怖、極端宗教活動提供任何支持和方便。

在政治及安全防務合作上，文件建議加強雙方警務合作，聯手打擊跨國犯罪，又呼籲歐盟早日解除對華軍售禁令。

經貿合作方面，文件促請歐方不要將經貿問題政治化，同時盡早啟動陸歐自由貿易區聯合可行性研究。

(中時 )

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