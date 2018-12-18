5.8吋實際只有5.6875吋 蘋果疑造假挨告

2018年12月18日 17:50 中時電子報 陳煌祥

蘋果公司又挨告！一項新訴訟指控蘋果公司iPhone X、iPhone XS、和 iPhone XS Max的營銷方式，使用欺騙性手法誤導消費者，諸如螢幕尺寸大小，畫面像素與宣稱不符，用桌布模糊了它上方的缺口(俗稱的瀏海)誤導消費者等。對此，台灣網友表示，「宣傳圖還真的蠻騙的」。

據外媒CNET報導，訴狀中表示蘋果涉嫌虛假宣傳，其將所謂的屏幕像素分辨率，誤導性地將虛假像素當作是屏幕的真實像素，此舉試圖誤導消費者相信iPhone X的像素更高（屏幕分辨率也更高），而實際上iPhone 8 Plus 擁有比 iPhone X 更高質量的螢幕。

據投訴指稱，新系列的 iPhone 並非「全屏」，該訴訟指控蘋果公司通過計算缺口和角落等非螢幕區域來計算整體螢幕尺寸。例如，iPhone X 的螢幕尺寸應該是 5.8 英寸，但原告測量實際有顯示的「僅約5.6875 英寸」，並不像所宣傳的那樣「全屏」，發表會宣傳照上，新手機壁紙和「劉海」同為黑色，疑似誤導消費者，模糊劉海的存在。

對此，我鄉民紛紛在PTT上留言，「宣傳照真的是這樣，故意用黑底掩飾有瀏海，欠告」、「真的一度被宣傳圖搞混，到底瀏海在哪，看到實機才恍然」、「宣傳圖就拿黑背景地球來魚目混珠啊lol」、「重新定義螢幕尺寸」，也有網友打趣的說，「台灣盤子照樣買，沒差啦」、「果果只會在意信仰夠不夠，不夠就要趕快充值」、「果粉不是只要發表就衝了，還看啥廣告圖」，另外網友支持表示，「讚！讓廠商以後不要再用修圖騙人」、「這個在美國好像真的告的成」、「誤導性的廣告在美國是很嚴重的」。

(中時電子報)