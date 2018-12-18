好市多這包神物再進化！網實測讓手機殼回春

有網友實測用小蘇打粉洗手機殼，結果滿意度95%。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

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中時電子報
有網友實測用小蘇打粉洗手機殼，結果滿意度95%。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式賣場好市多必買的東西越來越多，除衛生紙、胡麻醬，還有被網友封為好市多真愛的神奇好物「食品級小蘇打粉」，除洗菜、做餅乾，還可打掃、洗衣服。有網友日前實測，用小蘇打粉洗手機殼，結果滿意度95%，圖案沒脫落，除黃污效能很好，意外釣出網友專業點評。

好市多賣的「食品級小蘇打粉」，因萬用程度被網友封為「好市多真愛」，一包重達6.12公斤、售價245元。有網友日昨在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文說，她實測「食品級小蘇打粉」清潔度，用小蘇打粉一匙調成糊，塗滿手機內外殼，置放一晚，結果滿意度95%，圖案沒脫落，除黃污效能很好。她並分享實測圖說，照片原汁無調色。

此文一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「居然會透光」、「有比較清透的感覺」、「原來是這樣啊，我也有泛黃的塑膠品，來試試」還有網友分享自己用小蘇打粉清洗物品的經驗說，「飾品也可以，純的效能很好洗完很亮（無改色）」、「我也用蘇打粉加水泡銀飾，泡完很乾淨」。

另有網友說，「化妝品的刷具也能洗的很乾淨」、「髒鞋子，用蘇打粉+洗衣精泡一天，鞋子洗完很乾淨」、「最好用的是洗男生的臭襪子，加小蘇打一起洗，保證襪子香噴噴無異味」、「用小蘇打粉加水來清洗排油煙機也很好洗喔」。

此外，有網友紛紛提問使用方法，包括「需要泡熱水嗎？還是常溫水？」、「可以拿來洗毛小孩嗎?」、「一包多少錢」引出更多網友跳出來解答，「可用普通自來水泡」、「現特價195元」、「可以哦！它是無毒的，都可以用來作烘焙料理了」、「太厲害了，果真是萬用包，物盡其用」、「不可思議」。

(中時電子報)

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