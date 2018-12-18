立委申請釋憲門檻降到1／4 吳志揚：有助制衡多數黨

2018年12月18日 17:52 中時 周毓翔

立法院院會今三讀通過《憲法訴訟法》，國民黨團首席副書記長吳志揚表示，立法委員聲請釋憲門檻由原大法官審理案件法的1/3調降為1/4，並載明立委聲請之資格，這項修正將增加國會少數黨制衡多數黨之機會，建立正常且合理的憲政秩序。

吳志揚指出，日前在野黨提出前瞻釋憲案時，大法官認定無黨立委高金素梅委員無聲請資格，等於技術性卡關在野黨的釋憲案，引起憲政爭議。故為了解決「就其行使職權」之解釋被曲解的可能，他提案至少應參考過去司法院長許宗力發表之釋字第603號、第632號解釋所提出之協同意見書，聲請者應以該議案決議時，投反對票、或至少未投贊成票，或當時雖投贊成票，但嗣後改變見解，另行提出法律修正案卻修法未果者，明定釋憲資格。

吳志揚指出，關於不受理裁定應附理由及載明大法官姓名，及要求釋憲判決應載明同意及不同意之大法官姓名等主張，協商過程中司法院堅持不讓步，讓人有護航大法官黑箱之聯想。

吳志揚認為，總統府司改國是會議成果報告中明確寫出「司改變革應包括主筆大法官應具名，個別大法官合憲或違憲的表決立場應公開，以提升大法官解釋程序的透明」。但司法院卻在協商過程中違背司改國是會議之決議，反對公開、透明的提案，規避大法官被人民監督，所幸在最後一刻民進黨終於採納，此案實行後將有助於增進司法院大法官之公開透明。

(中時 )