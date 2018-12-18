首屆大專綠色化學競賽 宜蘭大學表現出色

首屆大專校院綠色化學創意競賽今天頒獎，前排左3為環保署化學局長謝燕儒。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

為深化大專校院的綠色化學教育，環保署於107年與教育部合辦「第1屆大專校院綠色化學創意競賽活動」，以期加深大專同學在邁入社會前的永續綠色化學概念，將來運用在各行各業上。競賽活動分為「文創組」及「教材與實驗組」，在競爭激烈下各組選出金牌1名、銀牌2名、銅牌3名與佳作若干名。

環保署毒物與化學物質局（化學局）與教育部今（18）日邀請得獎的大專校院學生、指導老師、競賽評審委員分享參與心得，以及對綠色化學從陌生到熟悉之經驗及成果，並進行頒獎典禮。

文創組前3名作品分別為「旗拾布宜樣」、「環保蠟燭」、「藥品安全處理標識和包裝設計」，評審委員肯定入圍決選作品的可行性和創意性。「旗拾布宜樣」為宜蘭大學團隊開發並設計，回收廣告旗、競選旗等一次性使用旗幟，作為商品原料。經團隊設計的處理程序，將宜蘭的樣貌、在地特色表現出獨特的文創性，並加強回收布旗的疏水性，加值單純布品的實用性與功能性。

教材與實驗組得獎作品中，有許多皆具有開發產品的可能性。特別是宜蘭大學團隊，為減少農業廢棄物-稻穀，透過靜電紡絲製作循環材料，並製成無毒並具有可生物降解的敷材且與細胞具有良好的相容性，此敷材可應用於醫學敷料（人工皮、貼布）等與美容面膜基材，未來回收後亦可能透過適當微生物分解程序，轉化為肥料再度回到稻田中。

化學局表示，綠色化學觀念藉由競賽與校園傳播方式開始推廣，讓大家共同努力尋找出永續綠色的生活價值，共創低毒、減廢、省能、健康、安全的環境。未來化學局除持續辦理綠色化學多元教育推動、產業落實、環境友善等活動外；更將結合教育部，持續推動並深化高中職與大專院校之綠色化學教育鏈結及推廣。

本次競賽從今年8月起開始徵件，報名作品約50件，無論是學生自行依照綠色化學12原則進行創作設計，或是在教師的指導下創作，皆產出許多創意性作品。競賽評審由設計及化學領域等專家組成，歷經嚴謹程序評審後，文創組選出13組進入決選，教材與實驗組10組進入決選，並在12月10日進行最後決選，參賽學生作品及決選時的簡報表現相當令人驚艷。

(中時 )

好市多這包神物再進化！網實測讓… 觀光局撒9.8億刺激國旅 19縣市自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。