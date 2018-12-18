竹市連3年蟬聯全國最幸福城市

2018年12月18日 17:51 中時 陳育賢

「2018縣市幸福指數大調查」18日公布結果，新竹市在市長林智堅（後中）的施政下，連續第3年蟬聯全國最幸福城市，幸福指數78.6分也創史上最高分。（陳育賢攝）

新竹市在市長林智堅的施政下，連續第3年蟬聯全國最幸福城市，林智堅受訪表示，此刻心情是戒慎恐懼，未來擔子一定會更大，他會努力施政讓市民過好日子。（陳育賢攝）

「2018縣市幸福指數大調查」18日公布結果，新竹市在市長林智堅施政下，連續第3年蟬聯全國最幸福城市，幸福指數78.6分更創史上最高分，林智堅獲知後表示，此刻心情是戒慎恐懼，未來擔子會更大，市民對市府的期待一定會更大，他會持續拚經濟，讓市民過好生活。

新竹市此次除了完成3連霸，分數更持續攀升，從去年的76.2分，今年進步到78.6分，更創下調查歷年最高分紀錄，在「客觀幸福力」、「主觀幸福感」組合成的「幸福座標」項目也獲選主客觀雙優的代表縣市之1。

林智堅表示，過去4年市府做了很多公共建設，讓市民有感，公私協力建設在新竹市的投資1年比1年還多、還好，好建設加上優質活動，成為了新竹市的「幸福方程式」。

他強調，作為全民市長，這分「市民第1、建設優先」的初衷，過去4年始終如一，未來也不會改變。

(中時 )