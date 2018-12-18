觀光局撒9.8億刺激國旅 19縣市自由行最高補貼1500

2018年12月18日 17:58 中時 李宜秦

觀光局今（18）日宣布，推出「擴大國旅暖冬遊方案」，民眾若自明年元旦起至1月31日前、周日到周四期間，至台北市、新竹市、桃園市以外的19縣市自由行，每房每晚最高可補助1000元，團體旅遊部分則不限縣市，每人每晚可補500元，另外30歲以下青年族與60歲以上樂齡族還可再加碼500元。但此次方案不含交通補助。該方案經費約9.8億元。

觀光局日前推出「前進宜花東，擴大暖冬遊」方案，國人反應熱烈，預計年底可創造28億元的觀光效益，因此觀光局再推出「擴大國旅暖冬遊方案」，大致補助方式與暖冬遊類似，但此方案不含交通補助，也首次針對青年加碼補助，從明年元旦起至1月31日為止，預計投注9.8億元經費。參加過暖冬遊的民眾仍可參與此次新方案。

自由行部分，除暖冬遊原訂的高屏宜花東外，再把近三年平均住房率未達5成的14個縣市都納入補助範圍，僅排除台北市、新竹市與桃園市，共19個縣市。民眾從明年元旦起，至1月31日期間的周日到周四，至19縣市自由行，每房每晚最高可補1000元，且30歲以下青年族與60歲以上樂齡族還可再加碼500元。

舉例而言，若年輕夫婦帶小朋友出遊，夫妻皆未滿30歲，則連住三晚都可享有每日1500元的補助；若是祖父母帶著孫子出遊，同樣也可連續三晚享有每日1500元補助。

而因國人在國內跟團旅遊的比例僅佔一成，為刺激市場，此次方案團體旅遊部分補助不限範圍，只要參加2天1夜以上且放假日未超過一天的旅行團，每人每日最高可補500元，樂齡族同樣可再加碼500元。

在國內縣市旅遊的旅行團，每團補助上限3萬元，至離島旅遊的旅行團，每團補助上限則是5萬元，每家旅行業最多可補15團。日前已參加過暖冬遊方案滿10團的旅行業，這次可再申請5團。

觀光局旅宿組組長湯文琦表示，日前參與暖冬遊方案的旅宿業者約有2800家，大概是受補助範圍的總業者數目的一半，因此預計這次也會有半數業者加入，預計會有5000家業者參與。

(中時 )