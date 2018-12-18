宗博館時間輪迴唐卡展 盡顯沉靜靈動之美

2018年12月18日 17:48 中時 葉書宏

唐卡畫師格桑嘉措，在最新唐卡藝術作品「吉祥天母」上，示範唐卡最重要的步驟開眼。（世界宗教博物館提供）

唐卡畫師格桑嘉措，在最新唐卡藝術作品「吉祥天母」上，示範唐卡最重要的步驟開眼。（世界宗教博物館提供）

旅居日本名古屋的青海熱貢唐卡畫師格桑嘉措，即日起至12月23日進駐世界宗教博物館的生命和平多元空間，舉辦「時間•輪迴–唐卡藝術展」，展出22幅唐卡，安排講座、唐卡繪製最重要的開眼及金箔工藝示範等，再次掀起一股唐卡藝術旋風。

「唐卡」﹙Thang-Ka）是藏語譯音，指方便攜帶收藏的平面卷軸佛像，是藏民族傳統獨特的繪畫形式。題材多樣，兼具信仰、教育、生活的實用價值，在藏族文化與繪畫史上佔有重要地位。「熱貢唐卡藝術」2006年被列入世界非物質遺產後，普遍為人所知，近年更跨越宗教與國界的藩籬，愛好者與收藏者遍布全球各地。

出生於唐卡畫師世家的格桑嘉措，從小耳濡目染，繼承熱貢唐卡的傳統，融入現代工筆繪畫的技術，2010年在研究西藏文化藝術重鎮的「諾布林卡」獲得唐卡比賽第一名殊榮；後與尼泊爾畫師朋措，合作完成「薩迦派傳承祖師皈依境」唐卡，作品由薩迦法王收藏。

從格桑嘉措的唐卡，可以感受到他的自由浪漫，線條行雲流水，沉靜中有股靈動之美，筆觸莊嚴傳神而細緻。這樣一人一筆一畫背後所投入的時間、心力和堅持，通常一年僅能繪製數幅，其殊勝與珍貴性，自不在話下，曾在日本及台灣舉辦過個展，即日起在世界宗教博物館的生命和平多元空間，舉辦唐卡藝術展。

他表示，這次展覽主題「時間•輪迴」的意義，是跳脫佛教輪迴中所說的轉世概念，在藏文中輪迴是輪轉、生活的意思，而唐卡繪畫幾乎就是他生活的全部，簡而言之就是繪畫的生命。

「心有所依，時輪不滅；心無所迷，照見時輪。」格桑嘉措針對這次唐卡展中的「時輪金剛壇城」表示，每一尊佛都有一個壇城世界，時輪金剛的壇城世界充滿繽紛的色彩，黃色是地，白色是水，黑色是風，紅色是火。時輪是時間、是生死輪迴，因啟動時間之輪，於是地水火風便成了人間的悲歡離合。儘管如此，在他心中的時輪壇城，即是佛法淨土的美麗世界。

格桑嘉措也提到，台灣雖然看起來很小，但人們親切熱情，且佛法興盛，以他一個藏族的人來到這裡，有種回家的感覺，讓他很感動。他非常希望藉由唐卡藝術，分享佛法意涵。

策展人、德祺書坊負責人何香君表示，除了青海熱貢唐卡的靜態展出，16日規劃唐卡最重要的步驟開眼，吸引相當多唐卡愛好者親臨現場，22日下午2點將安排格桑嘉措在最新唐卡藝術作品「吉祥天母」上，示範金箔工藝，在台灣相當少見，歡迎有興趣的朋友把握機會。

(中時 )