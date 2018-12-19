豬年趕流行養萌豬好過年？ 飼主經驗談勸三思勿爆棄養潮

蔡小乖愛豬成痴，12年來養過7隻豬。（陳淑芬攝）

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蔡小乖每天照顧4隻豬寶貝，蹓豬、餵3餐等，比照養小孩規格照料。（陳淑芬攝）
蔡小乖的愛豬睡彈簧床、蓋棉被。（蔡小乖提供）
蔡小乖的愛豬，不但睡彈簧床、蓋棉被，還有豬玩偶。（蔡小乖提供）。
蔡小乖說，要讓愛豬有運動及外出習慣。（蔡小乖提供）

農曆豬年即將來臨，又是養寵物豬旺季！蔡小乖的寵物很特別，12年來陸續養過7隻愛豬，目前與4隻豬寶貝共居，每天蹓豬、定時餵3餐，比照養小孩規格照料。其中，3隻體重比她還重，所花的心力、物力及時間難以估算，只能說她是「愛豬成痴」。蔡小乖提醒蠢蠢欲動的潛在飼主，要自我評估、深思，不要聽信「寵物豬長不大」等銷售話術，一窩蜂養豬恐造成棄養潮。

豬外型萌樣普遍受喜愛，豬卡通動畫也很夯。蔡小乖說，每逢豬年，不但是養寵物豬的旺季，也是棄養的高峰期， 想要養豬一定要先了解豬的習性做功課及自我評估時間、空間環境、經濟及家人鄰居認同等問題。

蔡小乖分享她12年來養豬的酸甜苦辣，除了第一隻豬外，其他6隻都是領養或救援而來，每隻認養來的豬各有故事，甚至有些被飼主遺棄的成豬，竟會傷心絕食而亡，令人唏噓。

「養豬人，絕對不能出遠門」蔡小乖每天到公園蹓豬、餵食3餐，上班中午休息空檔，不論風雨、烈日都要趕回家餵豬。她說，自動餵食器對豬無用武之地，豬約有3至5歲小孩的智力，很聰明而生性愛吃，會攀爬、翻箱倒櫃尋找食物，單靠鼻子就能打開冰箱門，常搞得家裡像戰場慘不忍睹，所以，冰箱要上鎖、垃圾桶要放鞋櫃上。

「豬窩」常被用來罵人住處髒亂！蔡小乖卻說，她的4隻豬寶貝很愛乾淨，學會定點尿尿，要到公園蹓才會大便。睡覺睡彈簧床，天氣熱要吹電風扇；天冷要蓋被、穿衣，被子髒不但拒蓋，還會咬破。蔡小乖表示，雖豬沒體味，但她每周幫4隻豬洗1次澡要，共耗1個多小時，費時費力。

蔡小乖為寶貝豬買一部二手車，訓練牠們上下車，方便帶出門。蔡小乖說，要讓豬有運動及外出的習慣，豬的醫療問題很棘手，寵物外診醫師不多，且昂貴，她常從台中遠載到桃園就診，這些點點滴滴的付出，只是因為愛豬。

坊間流傳不少「迷你豬長不大」、「養寵物豬最大隻，就像鍵盤大」等說法。蔡小乖說，不要聽信這些銷售話術，寵物豬小時候很小，但是一定會長大，而且體型龐大，所謂的「鍵盤」不是「電腦」鍵盤，而是「鋼琴」鍵盤。

(中時 )

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