花蓮少年砍死人 立委助理竟教唆別人扛罪

少年鬥毆殺人案，法院將涉嫌教唆頂罪、湮滅證據的李姓立委助理與林男各判4個月與5個月。（許家寧攝）

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花蓮高中生感情糾紛談判，林姓少年率眾突擊陳少人馬，未料友人竟失手砍死人。（許家寧翻攝）

花蓮市立殯儀館後方去年發生青少年大亂鬥，一名15歲少年義氣相挺好友，「助陣」卻反遭亂刀砍死，檢警查出案外案，發現當時坦承行兇的林姓少年，竟是立委助理李子宴要他去扛責頂罪，花蓮地院依教唆犯頂替罪另判李男有期徒刑4個月。

花蓮警方調查，就讀高一的陳姓少年與林姓少年原是國中同學，去年3月陳發現林在女友的臉書留言祝她「生日快樂」，一時醋勁大發至林的臉書嗆聲，嗆陳「出來輸贏，不出來是俗辣」，雙方相約晚間至殯儀館後方談判，陳少遂糾集常姓少年等10人球棒到場赴約。

林姓少年率領17人騎車衝散陳男隊伍，下車持西瓜刀、棍棒展開「突擊」將殺得眾人手足無措，15歲常姓高中生逃跑時，背後遭砍中兩刀，傷重不治身亡，當晚凌晨時任立委助理的李子宴帶著15歲林姓少年主動投案並將交予凶器西瓜刀，警方宣布破案。

檢警深入調查，少年們才供稱，事發後「阿伯」李子宴在卡拉ok店找來未落網少年了解來龍去脈，得知盧姓少年失手殺人，認為糾紛皆因林少而起，決定「你砍的就是你」要事主坦承犯案，並教其餘人先行串證，警詢時把事情全推給林男。

花蓮地院日前依教唆犯頂替罪，判李男有期徒刑4個月，易科罰金12萬；檢警還查出另名成年男子林于翔，用濕抹布擦拭西瓜刀、高爾夫球桿血跡，並協助將涉案少年藏匿於卡拉OK店和旅館，則依湮滅證據、藏匿人犯等罪判刑5月。

(中時 )

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