女星深山夜宿 同行者竟起敏感反應…

邱偲琹深山露營。（周子娛樂提供）

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深山露營。（周子娛樂提供）
忙洗菜。（周子娛樂提供）
享受大自然。（周子娛樂提供）

剛滿20歲的新生代女星邱偲琹，考取汽車駕照後也不放過自己，近日更安排了野外露營，體驗與世隔絕的「大人生活」。

邱偲琹計畫半年之久的兩天一夜露營行程，有別於現在最夯的豪華露營區或露營車方式，她選定前往除了簡易淋浴間、洗手檯和垃圾桶外，沒有任何設備的新竹山上，「我想體驗什麼都要自己來的那種露營」。邱偲琹說，除了基本旅行配備外，自己更連家裡的厚棉被和枕頭都扛來了，笑說：「結果我根本把整個家搬到山上了，這也是另一種應有盡有的豪華露營體驗了吧！」

原本邱偲琹一行人興致勃勃還安排夜遊行程，但出發往深山前，同行友人的敏感體質有一些反應，「我們就你看我、我看你的，大家沉默了幾分鐘後，默契地一起走回帳篷外活動」。原本奇妙氣氛，友人在白天已綁上的布幕上投放影像、點亮樹木間的裝飾燈、再搭配音樂後才化為輕鬆，「那一刻只感覺到自己正沉浸在一個好美、好神奇的空間裡，完全忘記剛剛發生了什麼事」。

過程中最讓邱偲琹震撼的就屬山上的星空，「那個畫面好難形容，抬起頭一整片的星星，有種自己和天空很近的錯覺、好像星星們就在旁邊」。邱偲琹分享，因為花太多時間看星星，還錯過洗澡時間，瀟灑的說，「讓自己用最自然的樣子融入大自然很好啊，這就是我這次來露營的態度」，說完隨即被吐槽，原來心中的露營態度是「不洗澡」。

(中時 )

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