巧克力餓死癌細胞？高醫科普展打破迷思

2018年12月18日 17:57 中時 柯宗緯

高醫附醫攜手台灣癌症基金會合辦「了解癌‧發現愛」科普展，提供衛教知識及打破迷思。（柯宗緯翻攝）

高醫附醫攜手台灣癌症基金會合辦「了解癌‧發現愛」科普展，提供衛教知識及打破迷思。（柯宗緯翻攝）

坊間謠傳若不幸罹癌，「吃巧克力或斷食能餓死癌細胞」、「使用自我體溫升高的熱療法」等方法。高醫附醫與台灣癌症基金會18日合辦「了解癌‧發現愛」科普展，透過淺顯易懂燈箱訴說細胞癌化過程，並打破常見迷思，300位醫護人員同時發表愛的宣言，以愛及溫暖陪伴病友抗癌之路。

57歲乳癌癌友蔡秀惠以抗癌20年歷程，分享歷經化療掉髮、先生換肝、孩子年幼，心力交瘁，身體曾出現肺積水，想到「抽出的水都是黑的」，成天以淚洗面，半夜更心慌驚醒以為「卡到陰」，她呼籲千萬別像自己曾誤信「赤腳仙」（密醫）的話，花近10萬元吃偏方卻無效，有問題一定要先找醫生。

另名63歲鄭女士是典型外食族，平日不愛運動，「再怎麼樣，大腸癌也不可能輪到我！」，未料5年前「騎機車時總是屁股歪一邊」嚴重影響生活，緊急到高醫就醫確診為晚期大腸直腸癌，副院長王照元建議採取「三明治療法」，先做化學治療和放射線治療縮小腫瘤，再手術切除病灶，目前病情控制穩定。

高醫在今年8月在國民健康署「醫院癌症防治品質精進計畫」中，獲頒「乳癌生命搶救王 醫學中心第一名」，除傳達正確的抗癌觀念外，擁有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫附院院長侯明鋒，更號召14個醫護團隊、共300名醫護人員宣誓以守護病人的安全與生活品質為共同目標，提供全面的關懷和照護，陪伴癌友戰勝癌症。

侯明鋒表示，雖然癌症是國人十大死因之首，衛生福利部統計，104年初次診斷為癌症者共10萬5156人，同年度死於癌症者也高達4萬6829人，但隨著醫藥科技的進步，癌症患者只要積極治療，仍有機會把癌症從不治之症變成慢性病，像一般人健康地生活。

高醫癌症中心主任黃志仁表示，面對癌症，多數人會心生恐懼、逃避退縮，或者因缺乏正確的認知，病急亂投醫，結果導致憾事的發生。例如藝人溫翠蘋的妹妹，因誤信睡蓮產品的誇大療效，導致乳癌急速惡化而逝世。此外，臨床也常有腸癌病人因為不想做腸造口，拒絕動手術，結果癌細胞擴散，再次回診時已是腫瘤密布、無從下刀切除。

這次展覽內容針對網路熱議的「餓死癌細胞」一說加以解釋。黃志仁表示，光吃巧克力是不能抗癌的，身體細胞需要足夠的營養素才能正常代謝，如果只吃巧克力或進行斷食法，身體細胞會受影響而無法正常運作，且癌細胞反而會竊取體內正常細胞之營養、加速生長，奉勸癌友勿迷信偏方，應積極接受正規治療。

(中時 )