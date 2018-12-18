巧克力餓死癌細胞？高醫科普展打破迷思

高醫附醫攜手台灣癌症基金會合辦「了解癌‧發現愛」科普展，提供衛教知識及打破迷思。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
高醫附醫攜手台灣癌症基金會合辦「了解癌‧發現愛」科普展，提供衛教知識及打破迷思。（柯宗緯翻攝）
高醫附醫攜手台灣癌症基金會合辦「了解癌‧發現愛」科普展，提供衛教知識及打破迷思。（柯宗緯翻攝）

坊間謠傳若不幸罹癌，「吃巧克力或斷食能餓死癌細胞」、「使用自我體溫升高的熱療法」等方法。高醫附醫與台灣癌症基金會18日合辦「了解癌‧發現愛」科普展，透過淺顯易懂燈箱訴說細胞癌化過程，並打破常見迷思，300位醫護人員同時發表愛的宣言，以愛及溫暖陪伴病友抗癌之路。

57歲乳癌癌友蔡秀惠以抗癌20年歷程，分享歷經化療掉髮、先生換肝、孩子年幼，心力交瘁，身體曾出現肺積水，想到「抽出的水都是黑的」，成天以淚洗面，半夜更心慌驚醒以為「卡到陰」，她呼籲千萬別像自己曾誤信「赤腳仙」（密醫）的話，花近10萬元吃偏方卻無效，有問題一定要先找醫生。

另名63歲鄭女士是典型外食族，平日不愛運動，「再怎麼樣，大腸癌也不可能輪到我！」，未料5年前「騎機車時總是屁股歪一邊」嚴重影響生活，緊急到高醫就醫確診為晚期大腸直腸癌，副院長王照元建議採取「三明治療法」，先做化學治療和放射線治療縮小腫瘤，再手術切除病灶，目前病情控制穩定。

高醫在今年8月在國民健康署「醫院癌症防治品質精進計畫」中，獲頒「乳癌生命搶救王　醫學中心第一名」，除傳達正確的抗癌觀念外，擁有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫附院院長侯明鋒，更號召14個醫護團隊、共300名醫護人員宣誓以守護病人的安全與生活品質為共同目標，提供全面的關懷和照護，陪伴癌友戰勝癌症。

侯明鋒表示，雖然癌症是國人十大死因之首，衛生福利部統計，104年初次診斷為癌症者共10萬5156人，同年度死於癌症者也高達4萬6829人，但隨著醫藥科技的進步，癌症患者只要積極治療，仍有機會把癌症從不治之症變成慢性病，像一般人健康地生活。

高醫癌症中心主任黃志仁表示，面對癌症，多數人會心生恐懼、逃避退縮，或者因缺乏正確的認知，病急亂投醫，結果導致憾事的發生。例如藝人溫翠蘋的妹妹，因誤信睡蓮產品的誇大療效，導致乳癌急速惡化而逝世。此外，臨床也常有腸癌病人因為不想做腸造口，拒絕動手術，結果癌細胞擴散，再次回診時已是腫瘤密布、無從下刀切除。

這次展覽內容針對網路熱議的「餓死癌細胞」一說加以解釋。黃志仁表示，光吃巧克力是不能抗癌的，身體細胞需要足夠的營養素才能正常代謝，如果只吃巧克力或進行斷食法，身體細胞會受影響而無法正常運作，且癌細胞反而會竊取體內正常細胞之營養、加速生長，奉勸癌友勿迷信偏方，應積極接受正規治療。

(中時 )

宗博館時間輪迴唐卡展 盡顯沉靜… 台大雲林分院醫美中心讓你60歲進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。