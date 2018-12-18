台南彰化金門3席立委補選 中選會宣布3／16投票

2018年12月18日 17:55 中時 楊佳穎

九合一選舉落幕，除了已請辭立委的姚文智及盧秀燕，另有黃偉哲、王惠美與楊鎮浯等3席立委當選縣市長，將在12月25日宣誓就職。中選會18日也透過委員會議，討論並通過第9屆立委台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選投票日期，訂於108年3月16日舉行投票。

中選會指出，台南市第2選舉區選出之立委黃偉哲當選台南市長、彰化縣第1選舉區選出之立委王惠美當選彰化縣長、金門縣選舉區選出之立委楊鎮浯當選金門縣長，依法應於12月25日宣誓就職，而各該選舉區立委依法應於108年3月24日前完成補選投票。

中選會進一步說，為訂定上開缺額補選投票日期，已於12日邀集教育部、台南市、彰化縣、金門縣選委會召開協調會議會商，考量108年3月9日至10日將舉行108年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，3月9日將舉行108年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試，不宜訂為投票日期。

又2月2日至10日為農曆春節期間，2月23日（星期六）為補行上班日，2月28日至3月3日為和平紀念日連續假期；另投票日期若訂於2月16日或17日，候選人競選活動期間將與農曆春節連假期間重疊，投票日期若訂於2月24日（星期日），編造選舉人名冊依法應於2月4日完成，該日適逢農曆除夕，考量農曆春節、民眾連假安排及競選活動期間不宜與農曆春節連假重疊等因素，108年2月份之星期六、星期日均不適宜訂為投票日期。

中選會又說，考量補選完成期限及各項因素，今委員會議討論通過，將3席缺額補選投票日期訂為108年3月16日，投票起止時間為上午8時至下午4時，並同時討論通過補選工作進行程序表，將於1月4日發布選舉公告、1月14日至18日受理候選人登記申請、2月25日候選人抽籤決定號次、3月6日至15日辦理公辦政見發表會、3月12日前公告選舉人人數，並於3月16日進行投票、開票。

(中時 )