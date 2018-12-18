台大雲林分院醫美中心讓你60歲進來30歲出去

2018年12月18日 18:06 中時 許素惠

台大醫院雲林分院醫學美容中心醫護陣容堅強，由主任楊永健（前右三）領導皮膚、整型外、眼科等專業醫師，為鄉親打造專屬的自信風華。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院醫學美容中心主任楊永健介紹新穎的雷射、脈衝光等醫美儀器。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院醫學美容中心在虎尾院區新開張，主任楊永健曾協助八仙塵爆傷者醫療重建，領導整型外科、皮膚科等專業團隊，加上新穎儀器設備，強調「該中心化妝台就是你家化妝台」，60歲走進來，30歲走出去，為鄉親打造專屬的自信風華。

該院新醫美中心氣派典雅，金屬搭配玻璃，饒富現代感又不失高雅，圓沙發等候區展現創意，視覺優美，置身其中自在又放鬆。雲林縣長當選人張麗善、縣衛生局副局長吳英郎、雲林基督教醫院副院長楊文榮等受邀揭牌。

院長黃瑞仁指出，該中心絕對勝過台北忠孝東路數百家醫美診所，因為楊主任是八仙塵爆傷者重要的主治醫師，領導的專業團隊可以客製絕對的美貌。

張麗善說，愛美不只是女人天性，男性也愛美，醫美需求不分性別，虎尾院區的醫美容中心讓有需求的人能在高鐵站下車後，快速直抵醫院，便捷又隱密，不必再遠赴台中、台北或台南，對促進雲林醫美觀光大有助益。

楊永健表示，該團隊以「真善美」為中心思想，以誠待客、以心處事、以美唯是，雖無法把每人都整成林青霞，但結合整形外、皮膚、眼、耳鼻喉、麻醉科等醫師團隊，且有24小時諮詢專線，可提供最專業、最值得信賴的服務，「這裡的化妝台就是你家化妝台」，保證60歲走進來，出去變成30歲。

(中時 )