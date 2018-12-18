她上班途中巧遇「劈腿前男友」嘆：沒想到會用這樣的方式

2018年12月18日 18:18 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

女生遇到劈腿的前男友都會想做些什麼呢？一名女網友在上班路上遇到一名酒駕自撞的機車「三寶」，她下車關心傷勢，赫然發現摔得鼻青臉腫的騎士居然是劈腿的前男友，讓她小小驚訝了一下，「沒想到今天會用這樣的方式遇到他」。

女網友在《Dcard》分享一件遇到前男友的經歷。某日早上原PO的男友一如往常的送她上班，不過「叭!叭!叭~~」車旁突然竄出一台改裝機車，差點發生意外，讓車上的原PO與男友都不禁大爆粗口，不過接下來那台「機車」下一幕就直接在兩人面前被撞飛，原PO好心的男友很快的把車靠邊去指揮交通，並要她看看那騎士有沒有怎樣，幫忙叫救護車。

原PO一走近就聞到濃濃的酒味，她瞥了一眼撞得鼻青臉腫的騎士，發現騎士是曾經劈腿傷她很深的前男友，她的感慨的說「自從他劈腿後就沒再和他聯絡，沒想到今天會用這樣的方式遇到他」。原PO打完救護車的電話後，也用自己手機播了通電話給前男友家人，她表示「看著曾經傷我很深的那傢伙，心情上沒有一絲的起伏」也很感謝他讓她遇到現在的男朋友。原PO很好心的叫了救護車也幫他通知家人，並盡責的向警局報案「有人酒駕！」。

網友看了後紛紛留言譴責酒駕的行為，也稱讚原PO與男友的善心，不過也有人留言說「台灣真小...」覺得人真的不能做壞事。

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(中時電子報)