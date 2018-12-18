小「龍」女小腹微胖稱懷孕 下海賣淫被逮悲劇了

彭姓女子體重70公斤身材肥胖，虛構懷孕六月吸引有特殊性癖好的嫖客。（吳岳修翻攝）

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彭姓女子體重70公斤身材肥胖，虛構懷孕六月吸引有特殊性癖好的嫖客。（吳岳修翻攝）
新莊分局18日下午在新莊中正路上某旅社查獲彭女賣淫，確認她只是肥胖、沒有懷孕。（吳岳修翻攝）

新北化名小棉的女子宣稱丈夫入獄缺錢，她只好挺著六月身孕下海賺錢，新北市警新莊分局18日下午循線逮捕彭姓女子，發現她根本沒有懷孕，但體重70公斤身材肥胖且小腹較凸，刻意用孕婦為幌子，吸引有特殊性癖好的買春客上門，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰1500元。

警方調查，42歲彭姓女子沒有正當工作，靠打零工維生，與男友在新莊中正路租屋同居，但兩人經濟狀況不佳，在男友默許下，彭女在網路兼差賣淫，由於彭女體重逾70公斤，身材肥胖且小腹凸出，常遭客人打槍退貨。

警方指出，彭女以「孕婦約」為名在Line設群組拉客，虛構自已懷孕六月，丈夫因案入獄，生活拮据被迫下海賣淫的荒唐情節，用以吸引有特殊性癖好的尋歡客，12月間成功與2名男客從事性交易，開價2500元到3000不等。

新莊分局行政組獲報展開追查，18日下午將彭女約出逮捕，確認彭女並未懷孕，只是體形肥胖以此為噱頭拉客，全案詢後依法裁罰1500元，告誡不可再犯後請其離去。

(中時 )

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