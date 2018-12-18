立法院三讀通過《憲法訴訟法》修正案 大法官會議全面司法化

2018年12月18日 18:15 中時 鄭舲 、陳自強 、陳自強

立法院18日院會三讀通過憲法訴訟法，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）等人舉行記者會，表示此案的通過將讓未來會有更公開透明又親民的憲法法庭。（姚志平攝）

立法院昨三讀通過《憲法訴訟法》（原《司法院大法官審理案件法》）修正案，將大法官審理案件全面司法化，由大法官組成「憲法法庭」審理釋憲案，決議也由「大法官解釋」改為「判決」，並引入「憲法訴願」制度，開放人民就「個案」聲請大法官宣告違憲。新法也降低立法委員聲請釋憲門檻，由現行三分之一降低為四分之一，保障少數黨救濟管道。

《司法院大法官審理案件法》自1993年以來已25年未修正，歷年來司法院及立委多次提出檢討修正，草案五進五出立法院都修法未果。司法院參照司改國是會議結論，今年3月將草案第六度送進立法院，歷經委員會審查及多次朝野協商，昨終於三讀完成。

新法除了將大法官審理案件採取裁判化、法庭化方式外，也開放人民可以就「個案」聲請大法官宣告違憲。參與修法的民進黨立委周春米說，過去人民只能對「法律」聲請釋憲，但有時法律本身沒有問題，而是法官在適用法律時，法律見解牴觸憲法，卻無法進行救濟。因此，本次修法引進德國「憲法訴願」制度，開放人民可以在確定判決送達六個月內提起釋憲。

此外，新法也更強調司法公開透明，未來「言詞辯論」原則上均應採取公開法庭、公開播送方式；也參考美國法制，開放「法庭之友」到憲法法庭提供專業意見。同時，未來大法官作成裁判書，必須公布同意、不同意主文的大法官姓名及人數，以及主筆大法官姓名。若裁定不受理，也必須檢附理由，並記載參與裁定的大法官姓名及其同意、不同意意見。

修法並降低釋憲判決門檻，由過去三分之二大法官出席、三分之二同意，降為三分之二大法官參與評議，過半數同意即為通過。另外，日前在野黨立委針對前瞻條例聲請釋憲，卻因大法官認定高金素梅無聲請資格引發爭議，本次修法也將立委聲請釋憲門檻降為立委現有總額四分之一。

未來憲法法庭也將負責審理總統、副總統彈劾案，被彈劾人得選任辯護人為其辯護，進行必要的言詞辯論，宣告彈劾成立之判決應經大法官三分之二以上同意。

由於本次修法涉及制度面重大變革，考量新制運作須有充足準備時間及必要配套建置，新法將於三年後施行，細節性事項則授權司法院及大法官由《憲法法庭審理規則》訂定。

(中時 )