波麗士愛心融化　憂鬱小虎變開朗

白河警分局東河派出所收養的米克斯犬「小虎」，1年前還是隻憂鬱怕生的浪浪，經過員警細心照顧，現在元氣滿滿，也變得開朗親人。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
流浪狗「小虎」剛來到白河警分局東河派出所時，身材瘦弱又怕生，經過員警細心照顧，1年時間過去，變得開朗活潑，跑步時也健步如飛。（莊曜聰攝）

台南市警察局去年率先發動派出所認養流浪狗，浪浪搖身一變成「波麗士犬」，目前有38隻正在「服勤中」，其中由白河警分局東河派出所領養的米克斯「小虎」因從小被遺棄，不但身體虛弱，還出現憂鬱狀況，但1年來在員警的悉心照料下，小虎變得開朗，也成為波麗士大人好幫手。

台南市警局公關室主任陳嘉得說，去年推動認養流浪狗計畫時，一位友人特別請託，米克斯「小虎」在動物之家住得並不習慣，且情緒低落，希望能為牠找一個家，最後終於落腳在東河派出所。

東河所所長岩東華表示，由於牠身上的花色斑紋，與老虎相似，而且要當警犬，取名當然要威武一些，幾位同仁討論後，決定幫牠取名「小虎」，但當初的小虎可是一點都不威武，總是瑟縮在角落，也相當怕人，傷透員警腦筋。

眾人在警所後方騰出空間，警局工友親手打造一間特製狗屋讓小虎「進駐」，員警每天輪流餵食，除了飼料外，也會幫牠加菜，薑母鴨、滷豬腳、雞湯等來者不拒，「漢草」越來越好，也開始會與人互動。

現在小虎已經成為派出所內不可或缺的重要成員，員警忙碌時還會幫忙看家，放風時健步如飛，有時還會到村莊裡「泡妞把妹」，讓同仁哭笑不得，但也多了個開心果。

(中時 )

鹽埕最美建築「百達富埕」一公開… 職訓培育人才 南市勞工局連8年獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。