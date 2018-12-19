波麗士愛心融化　憂鬱小虎變開朗

2018年12月19日 07:14 中時 莊曜聰

流浪狗「小虎」剛來到白河警分局東河派出所時，身材瘦弱又怕生，經過員警細心照顧，1年時間過去，變得開朗活潑，跑步時也健步如飛。（莊曜聰攝）

台南市警察局去年率先發動派出所認養流浪狗，浪浪搖身一變成「波麗士犬」，目前有38隻正在「服勤中」，其中由白河警分局東河派出所領養的米克斯「小虎」因從小被遺棄，不但身體虛弱，還出現憂鬱狀況，但1年來在員警的悉心照料下，小虎變得開朗，也成為波麗士大人好幫手。

台南市警局公關室主任陳嘉得說，去年推動認養流浪狗計畫時，一位友人特別請託，米克斯「小虎」在動物之家住得並不習慣，且情緒低落，希望能為牠找一個家，最後終於落腳在東河派出所。

東河所所長岩東華表示，由於牠身上的花色斑紋，與老虎相似，而且要當警犬，取名當然要威武一些，幾位同仁討論後，決定幫牠取名「小虎」，但當初的小虎可是一點都不威武，總是瑟縮在角落，也相當怕人，傷透員警腦筋。

眾人在警所後方騰出空間，警局工友親手打造一間特製狗屋讓小虎「進駐」，員警每天輪流餵食，除了飼料外，也會幫牠加菜，薑母鴨、滷豬腳、雞湯等來者不拒，「漢草」越來越好，也開始會與人互動。

現在小虎已經成為派出所內不可或缺的重要成員，員警忙碌時還會幫忙看家，放風時健步如飛，有時還會到村莊裡「泡妞把妹」，讓同仁哭笑不得，但也多了個開心果。

(中時 )