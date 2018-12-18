職訓培育人才 南市勞工局連8年獲TTQS金牌肯定

台南市勞工局長期培養勞工職能，8年期導入TTQS人才發展品質系統，也輔導大台南總工會加入，勞工局連續8年，大台南總工會則是連續6年評核取得金牌肯定。（莊曜聰攝）

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台南市勞工局長期培養勞工職能，替失業、身障及在職者量身打造職業訓練及勞工學苑休閒課程，做好人才培育並提升城市競爭力，從8年前首度導入TTQS人才發展品質系統後，連續8年獲得金牌肯定，創下全台公部門紀錄，並輔導大台南總工會加入，也連續6年拿下評鑑金牌。

勞工局長王鑫基指出，決定組織、企業，以及一個城市最重要的兢爭元素就是人力資本的好壞，透過訓練提升人力價值、做好人才培育並確保訓練品質就是關鍵。

王鑫基說，TTQS人才發展品質系統開辦12年以來，總計有1萬7,097家企業及訓練機構參與評核，僅有256家企業及訓練機構獲得金牌佳績，獲獎率僅1.5%，台南市政府勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會總共拿下19次金牌評鑑，相當不容易。

勞工局推出的各種職訓就業率超過7成5，今年開辦的照顧服務員職訓班次居全台之冠，結訓取得證書者超過千人，有效因應高齡化照護需求；對身障者協助其培養一技之長，也建立晴天坊、秀格樓等展銷平台，讓有手工藝專長的夥伴能自力更生。

勞工局也連結民間工會一起培育勞工職能，推動工會轉型，成為學習型基層工會組織，搭配多元課程落實訓練成效，創造勞工人才資本的價值和成長，未來勞工局團隊將持續提升訓練品質，以多元特色辦理人才培訓課程，增進市民就業競爭力和實力。

(中時 )

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