打造新地標　造橋建綠色生態廊道

2018年12月18日 18:24 中時 何冠嫻

造橋鄉台13甲線舊路段的綠色生態景觀廊道工程18日動土，預計明年8月底完工。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌偕同造橋鄉長黃純德等人，焚香祝禱綠色生態景觀廊道的工程順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣造橋鄉公所獲核定前瞻基礎建設計畫4000萬經費，重新打造台13甲線舊路段，規畫綠色生態景觀廊道工程，連結客庄的淺山生態，盼能成為地方特點促進繁榮。

鄉公所獲交通部公路總局補助3520元、自籌480萬元，斥資4000萬元在香格里拉前的台13甲線舊路段，將原本的4線道縮減為2線，打造「仿如公園般的生態綠園道」。縣長徐耀昌18日偕同、公路總局第二區養護工程處長陳嘉盈、立委陳超明、造橋鄉長黃純德等人持鏟動土，預計明年8月底完工，將塑造一條生態優先並結合休憩功用的道路。

鄉公所將在長16公里的路段，分段種植藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃花風鈴木等445棵的喬木與上萬棵灌木，在4季展現不同景致，點綴公路景觀，並規畫自行車專用道與人行步道，營造休閒觀光空間。

黃純德指出，未來還將規畫農夫市集等，帶動在地農特產，盼能成為新亮點增進觀光人潮。徐耀昌表示，綠色生態景觀廊道可串連周邊冠軍綠概念館、牛奶的故鄉、劍潭古道及香格里拉樂園等景點，變身休憩、觀光新地標，帶動地方繁榮發展。

(中時 )